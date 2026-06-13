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வாவ்.. செம ரொமான்ஸ்!.. ஷாலினிக்கு முத்தம் கொடுக்கும் அஜித்!.. வைரல் போட்டோஸ்..
அமர்க்களம் படத்தில் நடித்த போது அந்த படத்தின் கதாநாயகி ஷாலினியை காதலித்தார் அஜித். அஜித்தின் விருப்பத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஷாலினி அவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். ஒரு மகன், ஒரு மகள் என அழகான குடும்பம். ஆங்கிலத்தில் Made for each other என சொல்வார்களே அதற்கு அஜித்தையும், ஷாலினையும் சிறந்த உதாரணமாக சொல்ல முடியும்.
திருமணமாகி இத்தனை வருடங்களாகியும் இத்தனைக்கும் அஜித் ஒரு சினிமா நடிகராக இருந்தும் கூட அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே இதுவரை எந்த பிரச்சனையும் வந்தது இல்லை. அதற்கு காரணம் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே இருக்கும் காதலும், புரிதலும்தான்.
ஒருசிறந்த கணவராகவும், சிறந்த தந்தையாகவும் அஜித் இருப்பதும் அதற்கு முக்கிய காரணம். பொது இடம் கூடங்களில் ஷாலினி மீது அஜித் அன்பு காட்டும் பல வீடியோக்களை நாம் பார்க்க முடியும். ஒரு பக்கம் அஜித்தின் கனவை புரிந்து கொண்டு அவரை கார் ரேஸ் விளையாடவும் ஷாலினி அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார்.
மேலும், அவ்வப்போது வெளிநாடு போய் கார் ரேஸில் இருக்கும் தனது கணவரை சந்திக்கிறார் ஷாலினி. இந்நிலையில் கணவருடன் எடுத்துக் கொண்ட சில புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார் ஷாலினி. இப்தை பார்த்த திரைப்பிரலங்கள் பலரும் ஹார்ட்டீன் விட்டு வருகிறார்கள்..
திருமணமாகி இத்தனை வருடங்களாகியும் இத்தனைக்கும் அஜித் ஒரு சினிமா நடிகராக இருந்தும் கூட அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே இதுவரை எந்த பிரச்சனையும் வந்தது இல்லை. அதற்கு காரணம் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே இருக்கும் காதலும், புரிதலும்தான்.
ஒருசிறந்த கணவராகவும், சிறந்த தந்தையாகவும் அஜித் இருப்பதும் அதற்கு முக்கிய காரணம். பொது இடம் கூடங்களில் ஷாலினி மீது அஜித் அன்பு காட்டும் பல வீடியோக்களை நாம் பார்க்க முடியும். ஒரு பக்கம் அஜித்தின் கனவை புரிந்து கொண்டு அவரை கார் ரேஸ் விளையாடவும் ஷாலினி அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார்.
மேலும், அவ்வப்போது வெளிநாடு போய் கார் ரேஸில் இருக்கும் தனது கணவரை சந்திக்கிறார் ஷாலினி. இந்நிலையில் கணவருடன் எடுத்துக் கொண்ட சில புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார் ஷாலினி. இப்தை பார்த்த திரைப்பிரலங்கள் பலரும் ஹார்ட்டீன் விட்டு வருகிறார்கள்..