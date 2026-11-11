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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (17:18 IST)

200 கோடி கடனாளியான ஷாலினி!.. தலை கீழாக மாறிய அஜித்!.. பயில்வான் பேட்டி...

shalini ajith
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (17:23 IST)
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கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அஜித். நடிகர் விஜயின் போட்டியாளராக
பார்க்கப்பட்டவர். ஆனால் தற்போது விஜய் அரசியலுக்கு சென்ற தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகி விட்டதால் அஜித் கொஞ்சம் தடுமாறி வருகிறார்.  குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்திற்கு பின் அஜித்தின் படத்தை தயாரிக்க யாரும் முன் வரவில்லை.

அதற்கு காரணம் அவர் கேட்கும் ரூ.185 கோடி சம்பளம்.  தமிழகம், மும்பை என பல ஊர்களிலும் சென்று தயாரிப்பாளர் கிடைக்காததால் கடைசியில் தானே அந்த படத்தை தயாரிப்பது என்கிற முடிவுக்கு தள்ளப்பட்டார் அஜித். தனது மனைவி ஷாலினியை தயாரிப்பாளராக்கி ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் டேர் டெவில் என்கிற படத்தில் அஜித் நடிக்கவிருக்கிறார். சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்த படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானது.

இந்த படத்திற்காக இரண்டு பிரபல பைனான்சியர்களிடம் 200 கோடி கடன் வாங்கி இருக்கிறாராம் ஷாலினி அஜித். இந்நிலையில்,  யூடியுப் வீடியோவில் பேசிய பயில்வான் ரங்கநாதன் ‘டேர் டெவில் படத்திற்காக ஷாலினி ரூ.200 கோடி கடன் வாங்கியிருக்கிறார். அதேபோல் இதுவரை விளம்பர படங்களில் நடிக்காத அஜித் தற்போது ஒரு பிஸ்கட் விளம்பரத்தில் நடித்திருக்கிறார். அதன் மூலம் அவருக்கு பல கோடிகள் கிடைத்திருக்கிறது. மேலும் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்திடம் ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளார். எனவே அஜித்தின் கார் ரேஸுக்கு ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் ஸ்பான்சர் செய்யும்..

bailwan ranganatahn

தனக்கு என வந்துவிட்டால் தனது கொள்கையை மாற்றி விடுவார் அஜித். இதுதான் அவரின் குணம். ஏற்கனவே ரசிகர் மன்றத்தை கலைத்தார்.. தற்போது விளம்பர படங்களில் நடிக்கிறார்..
தனக்கு பண தேவை என்றால் தலைகீழாக மாறிவிடுவார் அஜித். ஏற்கனவே ரசிகர் மன்றத்தை கலைத்தார்..

இசையமைப்பாளர் தேவாவின் மரணத்திற்கு வரவில்லை.. தனது மனைவி ஷாலினியை அனுப்பியிருக்கலாம்.. அதுவும் செய்யவில்லை. ஒரு இரங்கல் செய்தியாவது வெளியிட்டிருக்கலாம். அதுவும் அஜித் செய்யவில்லை.. அவர் ஒரு தனி ரூட்டில் பயணித்து வருகிறார்..  இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா? இல்லையா? என்பது டேர் டேவில் படம் ரிலீஸாகும் போது தெரிந்துவிடும்’ என பயில்வான் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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