திங்கள், 1 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 1 டிசம்பர் 2025 (12:51 IST)

கூலியில் அமீர்கான் போல.. ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் ஷாருக்கான்? ஆச்சரிய தகவல்..!

கூலியில் அமீர்கான் போல.. ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் ஷாருக்கான்? ஆச்சரிய தகவல்..!
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்துவரும் ஜெயிலர் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கான் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன.
 
ஏற்கனவே ரஜினியின் முந்தைய படமான 'கூலி' திரைப்படத்தில் அமீர்கான் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருந்த நிலையில், அந்த படம் இந்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்றது. இந்த நிலையில், அதேபோல் 'ஜெயிலர் 2' படத்தை இந்தியில் ஹிட் ஆக வேண்டும் என்பதற்காக ஷாருக்கானுக்கு ஒரு சின்ன கேரக்டர் இயக்குனர் நெல்சன் வைத்திருப்பதாகவும், அவரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும், ஷாருக்கானும் இந்த படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொள்வார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
 
ஏற்கனவே இந்த படத்தில் சிவராஜ்குமார், மிதுன் சக்கரவர்த்தி, விஜய் சேதுபதி உள்ளிட்டோர் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிப்பதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில், தற்போது இந்த பட்டியலில் ஷாருக்கான் இணைகிறார்.
 
அனிருத் இசையில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த், எஸ்.ஜே. சூர்யா, ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகி பாபு உள்பட பலர் நடித்து வருகின்றனர் என்பதும், இந்த படம் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் வெளியாக உள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Edited by Mahendran

அபிஷேக் பச்சனுடனான பிரிவு! வேறொரு திருமணம்.. கரீஷ்மா கபூர் முதலிரவில் நடந்த மோசமான சம்பவம்

அபிஷேக் பச்சனுடனான பிரிவு! வேறொரு திருமணம்.. கரீஷ்மா கபூர் முதலிரவில் நடந்த மோசமான சம்பவம்தற்போது இந்தி திரையுலகில் மிகவும் போற்றத்தக்க ஜோடியாக வலம் வருபவர்கள் நடிகர் அபிஷேக் பச்சன் மற்றும் ஐஸ்வர்யா ராய் ஜோடி. இவர்கள் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

லோகேஷுக்கு கிரீன் சிக்னல் காட்டிய அஜித்.. விஜய், ரஜினிக்கு செஞ்சது போதாதா?

லோகேஷுக்கு கிரீன் சிக்னல் காட்டிய அஜித்.. விஜய், ரஜினிக்கு செஞ்சது போதாதா?அஜித்துக்கு லோகேஷ் கதை சொன்னதாகவும் அது அஜித்துக்கு பிடித்துவிட்டதாகவும் தற்போது ஒரு செய்தி வெளியாகியிருக்கிறது.

‘அஞ்சான்’ படத்தை கிண்டலடித்த ஆர்ஜே பாலாஜி.. இப்ப வம்புக்கிழுத்த லிங்குசாமி

‘அஞ்சான்’ படத்தை கிண்டலடித்த ஆர்ஜே பாலாஜி.. இப்ப வம்புக்கிழுத்த லிங்குசாமிதற்போது அஞ்சான் படத்தை ரீ எடிட் செய்து லிங்குசாமி வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் 9: ஆதிரை மீண்டும் வருகை; இந்த வாரம் எவிக்சன் இல்லையா?

பிக் பாஸ் 9: ஆதிரை மீண்டும் வருகை; இந்த வாரம் எவிக்சன் இல்லையா?பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி தற்போது 8வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. கடந்த வாரம் மக்கள் மத்தியில் குறைவான வாக்குகளை பெற்று நடிகை ஆதிரை வெளியேற்றப்பட்டார். எனினும், ரசிகர்கள் மத்தியில் அவர் ஒரு சிறந்த போட்டியாளர், அவர் வெளியேற்றப்பட்டிருக்க கூடாது என்ற கருத்து வலுவாக இருந்தது.

தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலினுக்கு நடிகர் சூர்யா நன்றி.. என்ன காரணம்?

தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலினுக்கு நடிகர் சூர்யா நன்றி.. என்ன காரணம்?தமிழ் சினிமாவின் மூத்த நடிகர் சிவகுமாருக்கு கௌரவ முனைவர் பட்டம் வழங்கியதை அடுத்து முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலினுக்கு நடிகர் சூர்யா நன்றி தெரிவித்துள்ளார். அவர் தனது நன்றி கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com