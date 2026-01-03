சேது சார்.. அந்த நா**ளை வெளியே தள்ளுங்க.. பாருவை கிழித்த சின்னத்திரை நடிகை
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரைக்கும் அது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் என்றுதான் வெளியில் இருந்து பார்ப்பவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இது வரை எட்டு சீசன்கள் நடந்து முடிந்திருக்கின்றன. இந்த எட்டு சீசன்களில் கலந்து கொண்ட போட்டியாளர்கள் அனைவருமே இது ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது. நாங்க எப்படி இருக்கிறோமோ அதைத்தான் காட்டுகிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள்.
ஒரு வேளை ஸ்கிரிப்ட் படி நடந்தாலும் நேற்று நடந்த ஒரு விஷயம் பிக்பாஸ் ரசிகர்களுக்கு பெரிய ஷாக்கை கொடுத்திருக்கிறது. ஸ்கிரிப்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு இப்படியா? என்றுதான் விஜய் டிவி நிர்வாகத்தை விமர்சித்து வருகிறார்கள். கார் டாஸ்க்கில் சாண்ட்ராவை பாருவும் கம்ருதீனும் சேர்ந்து வெளியே தள்ளியிருக்கிறார்கள். அதில் சாண்ட்ரா மனதளவில் பெரிதாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
ஆனால் பார்வதி ‘உள்ளே மெடிக்கல் இருக்கு’ என கூறி மற்றவர்களை கன்வின்ஸ் செய்கிறார். இந்த ஒரு வீடியோ சமூகவலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது. இதை பற்றி பிரபல சின்னத்திரை நடிகை லட்சுமி ஒரு வீடியோ வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில் பார்வதியையும் கம்ருதீனையும் கண்டபடி பேசியிருக்கிறார். பொறம்போக்கு நாய்.. ச்சீ.. உன் அம்மா இதுல டீச்சர். அன்னைக்கு உன் அம்மா உள்ளே வந்தப்போவே ரெண்டு அரை கொடுத்திருந்தாங்கனா நீயெல்லாம் திருந்திருப்ப.
தெருல நிக்குற நாய்ங்க கூட நாம போடுற பிஸ்கெட்டுக்கு அன்பா வந்து நிக்கும். அந்த நாய்கள் கூட எல்லாம் உன்னை கம்பேர் பண்ணவே கூடாது. இப்படி ஒரு பொண்ணை தள்ளி விட்டுட்டு மெடிக்கல் இருக்குனு சொல்ற. நாளைக்கு உன்ன அப்படி செய்து மெடிக்கல் இருக்குனு சொன்னா ஏத்துப்பீயா? அப்படியே செவுல்ல நாலு அரை அரையணும். பண்றதெல்லாம் அசிங்கம்.
நீயெல்லாம் எப்படி ஒரு வீட்ல போய் வாழுவ? அந்த கம்ருதீன் ஒரு எச்சக்கார நாய். உனக்கு இனிமே எப்படி சீரியல்ல வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க? விஜய்சேதுபதி சார்.. இந்த நாய்களை முதல்ல வெளியேத்துங்க. செருப்பால அடிச்சு வெள்யேற்றுங்க. சும்மாவே அந்த ஜந்துவ எனக்கு பிடிக்காது. இனி அவ மூஞ்சில முழிக்கவே மாட்டேன் என லட்சுமி மிக கடுமையாக பேசியிருக்கிறார். இவர் தற்போது சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் மருமகள் சீரியலில் ஹீரோவுக்கு அம்மாவாக நடித்து வருகிறார்.