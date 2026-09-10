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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (19:13 IST)

செப்டம்பர் 11ம் தேதி ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்களின் லிஸ்ட்!...

septemer 11th ott movies
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (19:16 IST)
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ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் தியேட்டரில் புதிய திரைப்படங்கள் வெளியாவது போலவே 3 வாரங்களுக்கு முன்பு தியேட்டர்களில் வெளியான திரைப்படங்கள் அமேசான் பிரைம், ஜீ5, நெட்பிளிக்ஸ் போன்ற ஓடிடி தளங்களிலும் வெளியாகின்றன. அந்த வகையில் செப்டம்பர் 11ம் தேதியான நாளை எந்தெந்த ஓடிடியில் என்னென்ன திரைப்படங்கள் வெளியாகிறது என பார்ப்போம்..

வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா, மமிதா பைஜூ, ராதிகா முக்கிய வேடத்தில் நடித்து ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்ற விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் நாளை நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.

மேலும், முதல் முறையாக நடிகர் விஷால் இயக்கி நடித்த மகுடம் திரைப்படம் நாளை அமேசான் பிரைமில் வெளியாகிறது. இந்த படம் தியேட்டரில் வெளியாகி தோல்வியை சந்தித்த நிலையில் ஓடிடியில் வரவேற்பை பெறுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்..

அதேபோல், மோகன் ஸ்ரீ வத்ஸா இயக்கத்தில் நடிகர் பரத், மேதா ரெட்டி, சரண் பாபு உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவான இன்வெஸ்டிகேஷன் திரில்லர் வெப்சீரியஸ் பஞ்சநாமா நாளை ஜீ5 தளத்தில் வெளியாகிறது. இந்த வெப்சீரியஸ் 6 எபிசோடுகளை கொண்டது.

நடிகை அபர்னதி முக்கிய இடத்தில் நடித்த வெஞ்சன்ஸ் திரைப்படம் நாளை ஆஹா ஓடிடியில் வெளியாகிறது. இது போக பிரின்ஸ் ஆப் மோலிவுட், வரவு, மேஜிக் மஸ்ரூம் போன்ற மலையாள திரைப்படங்களும் நாளை ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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