ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Modified: ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025 (11:38 IST)

செல்வராகவனின் புதிய படம்: டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிட்ட தனுஷ்..!

மண்வாசனையுடன் கூடிய ஒரு கதையை சொல்லும் இயக்குநர் செல்வராகவனின் புதிய படத்தின் தலைப்பு மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை தனுஷ் வெளியிட்டுள்ளார்.
 
விமர்சன ரீதியாகவும், வணிக ரீதியாகவும் வெற்றி பெற்ற படங்களை இயக்கிய செல்வராகவன், அவரது தனித்துவமான பாணிக்காக பாராட்டப்பட்டவர். அவரது புதிய படமான 'மனிதன் தெய்வமாகலாம்' என்ற தலைப்பு, மனித உணர்ச்சிகள் மற்றும் வாழ்க்கையின் போராட்டங்களை மையமாகக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரில், ஹீரோ ஒரு காவல் நிலையம் போன்ற இடத்தில், கையில் ரத்தக் கறையுடன், கண்களில் தீர்க்கமான பார்வையுடன் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளார். இந்த போஸ்டர், படம் ஒரு தீவிரமான, உணர்வுபூர்வமான கதையாக இருக்கும் என்பதை உணர்த்துகிறது.
 
'வி யோம் என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ்' நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரிக்கிறது. போஸ்டரில் 'காவல் நிலையம்' என்ற தலைப்பும் இடம்பெற்றுள்ளது, இது படத்தின் கதைக்களம் ஒரு காவல் நிலையத்தை மையமாக கொண்டதாக இருக்கலாம் என்று ஒரு யூகத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
 
'மனிதன் தெய்வமாகலாம்' என்ற தலைப்பு, படத்தில் உள்ள ஒரு பாத்திரத்தின் மனஉறுதியையும், போராட்டங்களையும், அது எப்படி அவனை ஒரு தெய்வநிலைக்கு உயர்த்துகிறது என்பதையும் குறிக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த போஸ்டர், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

