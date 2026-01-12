திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (16:47 IST)

நான் நடிச்ச மொத்த சீனையும் சென்சார் தூக்கிட்டாங்க!.. சீமான் புலம்பல்!...

seeman
சமீபகாலமாகவே திரைப்படங்கள் தொடர்பாக சென்சார் அதிகாரிகள் கடுமையான கெடுபிடிகளை காட்டி வருகிறார்கள். இது படைப்பு சுதந்திரத்தின் மீதான தாக்குதல் என இயக்குனர்கள் பொங்கி வருகிறார்கள். ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் சென்சார் பிரச்சினையில் சிக்கியதாலேயே ரிலீஸ் ஆகாமல் போனது.

அதேபோல், சுதாகொங்காரா இயக்கத்தில் உருவான பராசக்தி படத்தில் பல முக்கிய வசனங்களை மாற்ற சொல்ல நெருக்கடி கொடுத்தது சென்சார். 25 இடங்களில் மாற்றம் செய்தபின்னர்தான் இந்த படம் வெளியாகி தியேட்டர்களில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. ஜனநாயகன் தொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடந்து அதில் சென்சார் சான்றிதழ கிடைக்காமல் தற்போது உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியிருக்கிறது பட தயாரிப்பு நிறுவனம்.

உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்து.. தீர்வு வந்து.. ஜனநாயகன் படம் எப்போது வெளியாகும் என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை.. ஒருபக்கம் பிப்ரவரியில் தேர்தல் தேதி அறிவித்து விட்டால் ஜனநாயகன் படம் தேர்தலுக்கு பின்னரே வெளியாகும் என சொல்லி சிலர் பீதி கிளப்புகிறார்கள்.

இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சி பொறுப்பாளர் சீமான் ‘நான் ‘அடங்காதே’ என்கிற ஒரு படத்தில் நடித்தேன். என் தம்பி சண்முகம் இயக்கியிருந்தார்.. ஜிவி பிரகாஷ் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார்.. அந்த படத்தை சென்சார் 500 இடங்களில் வெட்டிவிட்டார்கள்.. அந்த படத்தில் நான் சில காட்சிகளில் எடுத்தேன்.. எல்லா காட்சிகளையும் வெட்டிவிட்டார்கள்’ என்று புலம்பியிருக்கிறார்.

திமுக பக்கம் போன வடிவேலு நிலைமைதான் சிவகார்த்திகேயனுக்கும்!.. என்னப்பா சொல்றீங்க!...

திமுக பக்கம் போன வடிவேலு நிலைமைதான் சிவகார்த்திகேயனுக்கும்!.. என்னப்பா சொல்றீங்க!...தமிழ் சினிமாவில் காமெடி நடிகராக உச்சத்தில் இருந்த வடிவேலு விஜயகாந்தின் மீது தனக்குள்ள தனிப்பட்ட பகையை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக திமுகவுடன் இணைந்து தேமுதிகவுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்தார்.

உச்சநீதிமன்றம் சென்ற ஜன நாயகன்' படக்குழு.. ஏழு மூத்த வழக்கறிஞர்கள் நியமனம்..!

உச்சநீதிமன்றம் சென்ற ஜன நாயகன்' படக்குழு.. ஏழு மூத்த வழக்கறிஞர்கள் நியமனம்..!தளபதி விஜய் நடித்துள்ள 'ஜன நாயகன்' திரைப்படத்தின் தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்திருந்தது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என் புரொடக்ஷன்ஸ் தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. இது தொடர்பான சிறப்பு விடுப்பு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ள படக்குழு, இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

ஒரே மேடையில் லிசா - பிரியங்கா சோப்ரா.. கிழக்கத்திய அழகும் மேற்கத்திய கம்பீரமும்..!

ஒரே மேடையில் லிசா - பிரியங்கா சோப்ரா.. கிழக்கத்திய அழகும் மேற்கத்திய கம்பீரமும்..!கோல்டன் குளோப் விருது வழங்கும் விழாவில் உலகப்புகழ் பெற்ற நட்சத்திரங்களான லிசா மற்றும் பிரியங்கா சோப்ரா ஆகியோர் இணைந்து மேடையை பகிர்ந்து கொண்டது ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

திடீரென பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு வந்து குட்டையை குழப்பும் திவாகர், வியன்னா.. என்ன நடந்தது?

திடீரென பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு வந்து குட்டையை குழப்பும் திவாகர், வியன்னா.. என்ன நடந்தது?பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், வீட்டை விட்டு வெளியேறிய போட்டியாளர்கள் மீண்டும் உள்ளே நுழைந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com