  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. seeman acting in seyon movie video is out
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (19:29 IST)

கெட்டப்பே வேறலெவல்!.. சேயோனில் சீமான்!.. வெளியான வீடியோ...

seyon
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (19:34 IST)
google-news
ராதிகா சரத்குமார், சிங்கம்புலி உள்ளிட்ட பலரையும் வைத்து தாய் கிழவி என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கியவர் சிவக்குமார் முருகேசன். இந்த படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று நல்ல வசூலையும் பெற்றது. இந்த படத்தை வேறு ஒரு தயாரிப்பாளர் தயாரித்திருந்தாலும் சிவகார்த்திகேயன் இந்த படத்தை தமிழகம் முழுவதும் வெளியிட்டார்..

இந்த படம் வெற்றிப் படமாக அமைந்தது. சிவக்குமார் முருகேசனின் இயக்கத்தை நடிகர் கமலஹாசனே பாராட்டிய நிலையில் கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனத்திற்கு சிவக்குமார் முருகேசன் ஒரு படம் இயக்குவதாகவும், அதில் சிவகார்த்திகேயன் கதாநாயகனாக நடிப்பதாகவும் முடிவு செய்யப்பட்டது.

அந்த படத்திற்கு சேயோன் என தலைப்பு வைத்து பட வேலைகள் துவங்கியது. கடத்த சில மாதங்களாகவே மதுரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வந்த நிலையில் தற்போது இந்த படத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் நடிப்பது உறுதியாகியிருக்கிறது. இது தொடர்பான வீடியோவை ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தனது சமூகவலைத்தள பக்கங்களில் வெளியிட்டுள்ளது.



About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தமிழை அடுத்து கன்னட சினிமாவில் ஹீரோயினாக அறிமுகமாகும் ஹார்ட் பீட் நடிகை..

தமிழை அடுத்து கன்னட சினிமாவில் ஹீரோயினாக அறிமுகமாகும் ஹார்ட் பீட் நடிகை..

தமிழை அடுத்து கன்னட சினிமாவில் ஹீரோயினாக அறிமுகமாகும் ஹார்ட் பீட் நடிகை..‘டூரிஸ்ட் ஃபேமலி’, ‘ஹார்ட் பீட்’ உள்ளிட்ட படைப்புகள் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தைப் பெற்ற நடிகை யோகலட்சுமி, தற்போது கன்னட சினிமாவில் நாயகியாக அறிமுகமாக உள்ளார்.

ஐ அம் கேம், இம்மார்ட்டல் : லேட்டஸ்ட் பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரிப்போர்ட்

ஐ அம் கேம், இம்மார்ட்டல் : லேட்டஸ்ட் பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரிப்போர்ட்சமீபத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பலத்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய யாஷின் டாக்ஸிக், துல்கர் சல்மானின் ஐ அம் கேம்

பாக்ஸ் ஆபிஸில் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ரூ.260 கோடியைத் தாண்டி வசூல் வேட்டை

பாக்ஸ் ஆபிஸில் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ரூ.260 கோடியைத் தாண்டி வசூல் வேட்டைவெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகி திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் திரைப்படம்

பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற 3 காமன்மேன் போட்டியாளர்கள் யார் யார்? தாக்கு பிடிப்பார்களா?

பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற 3 காமன்மேன் போட்டியாளர்கள் யார் யார்? தாக்கு பிடிப்பார்களா?பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் இந்த முறை புதுமையான முயற்சியாக மக்கள் மத்தியில் இருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட மூன்று பேர் போட்டியாளர்களாக களமிறங்கியுள்ளனர். இதன் மூலம் சாதாரண மக்களுக்கும் பிரபலங்களுடன் ஒரே மேடையில் போட்டியிடும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி - சாய் பல்லவி!.. டைட்டிலை சொல்லிட்டாங்க!...

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி - சாய் பல்லவி!.. டைட்டிலை சொல்லிட்டாங்க!...தமிழ் சினிமா மட்டுமல்லாமல் இந்திய சினிமாவில் ஒரு முக்கியமான இயக்குனராக பார்க்கப்படுபவர் மணிரத்னம். அவரின் திரைப்படங்கள் தேசிய அளவில் பேசப்படும்..