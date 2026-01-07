புதன், 7 ஜனவரி 2026
Written By Siva

20 ஆண்டுகளுக்கு பின் ரீரிலீஸ் ஆகும் சீமான் திரைப்படம்.. சூப்பர்ஹிட் ஆகுமா?

சீமான் இயக்கத்தில் மாதவன் கதாநாயகனாக நடித்து, கடந்த 2006-ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற திரைப்படம் ‘தம்பி’. சமூக அவலங்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கும் ஒரு இளைஞனின் ஆக்ரோஷமான போராட்டத்தை படமாக்கியிருந்த விதம், அப்போது இளைஞர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில், சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்படம் மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
 
வருகிற பிப்ரவரி மாதம் 'தம்பி' திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்படும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாதவனின் சினிமா பயணத்தில் மிக முக்கியமான அதிரடி திரைப்படமாக இது கருதப்படுகிறது. 
 
சீமானின் அனல் பறக்கும் வசனங்களும், மாதவனின் மாறுபட்ட நடிப்பும் இப்படத்தின் பலமாகும். தற்போது சீமான் அரசியலில் ஒரு முக்கிய சக்தியாக விளங்குவதால், அவரது பழைய திரைப்படமான தம்பி மீண்டும் வெளியாவது அவரது கட்சி தொண்டர்கள் மற்றும் சினிமா ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 பிப்ரவரி மாதத் திரையரங்கு அட்டவணையில் தம்பி திரைப்படம் ஒரு முக்கியமான இடத்தை பிடிக்கும் எனத் தெரிகிறது.
 
