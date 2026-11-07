சூர்யாவுக்கு அடுத்த ஹிட்!.. சீன் திரைப்பட முதல் நாள் வசூல் அப்டேட்...
மலையாள பட இயக்குனர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் சூர்யா ஹீரோவாக நடித்த உருவான சீன் திரைப்படம் நேற்று ரிலீஸானது. இந்த படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக நஸ்ரியா நடித்துள்ளார். மேலும் பிரேமலு படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த நஸ்லென் சீன் படத்தில் நெகட்டிவ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார்.
ஒரு பிரச்சனையில் தனது டி.எஸ்.பி வேலையை ராஜினாமா செய்யும் சூர்யா ஒரு மொக்கை டீமை வைத்துக்கொண்டு எப்படி ஒரு சைக்கோ கொலைகாரனை பிடிக்கிறார் என்பதுதான் படத்தின் கதை. இந்த படத்திற்கு காமெடி கலந்த திரைக்கதை அமைத்து இயக்குனர் ஜித்து மாதவன் அசத்தியிருக்கிறார்.
படம் வெளியான முதல் காட்சியிலிருந்து சீன் படத்திற்கு பாசிட்டிவான விமர்சனங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் படம் வெளியாகி ஒரு நாளில் நேற்று சீன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.34.25 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாகவும், இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.22.5 கோடி வசூல் செய்துள்ளதகவும் செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. சுர்யாவின் முந்தையை படமான விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்தின் வசூலை விட அதிகம் என சொல்லப்படுகிறது.
படம் வெளியான முதல் காட்சியிலிருந்து சீன் படத்திற்கு பாசிட்டிவான விமர்சனங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் படம் வெளியாகி ஒரு நாளில் நேற்று சீன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.34.25 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாகவும், இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.22.5 கோடி வசூல் செய்துள்ளதகவும் செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. சுர்யாவின் முந்தையை படமான விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்தின் வசூலை விட அதிகம் என சொல்லப்படுகிறது.