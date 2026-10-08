  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. scene movie aathi iva yaaraa lyric video
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 8 October 2026 (19:53 IST)

சீன் படத்தின் ’ஆத்தி இவ யார்றா’ பாடல் லிரிக் வீடியோ வெளியீடு!...

scene
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (19:57 IST)
google-news
சூர்யாவுக்கு தொடர் ஹிட் படங்கள் அமைந்து வரும் நிலையில் அடுத்து மலையாள பட இயக்குனர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் அவர் நடித்துள்ள சீன் திரைப்படம் வருகிற தீபாவளிக்கு வெளியாகவிருக்கிறது.

இந்த படத்தில் நடிகர் நஸ்ரியா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் டிரைலர் வீடியோ சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியாகிய படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

இந்நிலையில் இந்த படத்தில் இடம்பெற்ற ‘ஆத்தி இவ யார்றா’ என்கிற பாடலின் லிரிக் வீடியோவை தற்போது படக்குழு வெளியிட்டிருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு சுசின் ஷியாம் இசையமைத்திருக்கிறார். இந்த பாடலை எழுதி ராஜ் பிரியன் பாடியிருக்கிறார். சீன் திரைப்படம் தீபாவளிக்கு வெளியாகவுள்ளது.



About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
நாளை நான் இருப்பேனா தெரியாது!.. மரணத்தை முன்பே கணித்த நானா படேகர்!...

ரஜினியின் தர்மன் ரிலீஸில் திடீர் மாற்றம்? கமலின் இந்தியன் 3 காரணமா?

ரஜினியின் தர்மன் ரிலீஸில் திடீர் மாற்றம்? கமலின் இந்தியன் 3 காரணமா?சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் தற்போது ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள திரைப்படம் ஜெயிலர் 2 . நெல்சன் இயக்கியுள்ள

கமலுக்காக விட்டு கொடுக்கும் ரஜினி!.. தர்மன் ரிலீஸ் தள்ளி போகிறதா?...

கமலுக்காக விட்டு கொடுக்கும் ரஜினி!.. தர்மன் ரிலீஸ் தள்ளி போகிறதா?...நடிகர் ரஜினி ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை முடித்துவிட்டு தற்போது டிராகன் பட இயக்குனர் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் தர்மன் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

நீங்கதானே எங்களுக்கு ரெட் கார்டு வாங்கிக் கொடுத்தது?- முத்துக்குமரனை சீண்டிய VJ பார்வதி!

நீங்கதானே எங்களுக்கு ரெட் கார்டு வாங்கிக் கொடுத்தது?- முத்துக்குமரனை சீண்டிய VJ பார்வதி!பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 8 டைட்டில் வின்னர் முத்துக்குமரன் தொடர்பான சர்ச்சை கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

நானா படேகரின் மரணம் இயற்கைக்கு மாறான மரணமா? கோவா போலீசார் வழக்குப்பதிவு..

நானா படேகரின் மரணம் இயற்கைக்கு மாறான மரணமா? கோவா போலீசார் வழக்குப்பதிவு..பிரபல பாலிவுட் நடிகர் நானா படேகர் கோவாவில் உள்ள தனது வீட்டில் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு காலமானார். கோவாவின் டோனா பவுலாவில் உள்ள வீட்டில் மயங்கி கிடந்த அவரை உடனடியாக மணிப்பால் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். டாக்டர்கள் சுமார் 40 முதல் 45 நிமிடங்கள் வரை போராடி இதய துடிப்பை மீட்டெடுக்க முயன்றும் அது பலனளிக்கவில்லை.

இயக்குநராக வெற்றி கிடைக்கவில்லை... நடிகராக அவதாரம் எடுக்கும் ஜேசன் சஞ்சய்?

இயக்குநராக வெற்றி கிடைக்கவில்லை... நடிகராக அவதாரம் எடுக்கும் ஜேசன் சஞ்சய்?தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகராக இருந்து தற்போது அரசியலில் முழு கவனம் செலுத்தி வரும் விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய், சினிமாவில் அறிமுகமாகப் போகிறார் என்ற தகவல் வெளியானபோது அவர்