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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 17 June 2026 (12:44 IST)

ஜூலை 24ல் வெளியாகும் சத்யவான் சாவித்திரி

சத்யவான் சாவித்திரி
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (12:44 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (12:47 IST)
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தென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பில், அடுத்ததாக வெளியாகக் காத்திருக்கும் திரைப்படம்  சத்யவான் சாவித்திரி . ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இத்திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ரிலீஸ் தேதியை படக்குழுவினர் தற்போது அறிவித்துள்ளனர்.
அதன்படி, சத்யவான் சாவித்திரி திரைப்படம் வருகிற ஜூலை 24ஆம் தேதி உலகெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகிறது.
 
இத்திரைப்படம் முழுக்க முழுக்க நீதிமன்றத்தை மையமாகக் கொண்டு, விறுவிறுப்பான திரைக்கதையுடன் தயாராகியுள்ளது. தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனரான மிஷ்கின் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடித்து அசத்தியுள்ளார். இப்படத்தை அறிமுக இயக்குனர் பிரவீன் எஸ். விஜய் இயக்கியுள்ளார்.
இப்படத்தில்  கீர்த்தி சுரேஷ், மிஷ்கினுடன் இணைந்து பிரபல இயக்குனர்களான பாலாஜி சக்திவேல், ஆர். சுந்தர்ராஜன் மற்றும் நகைச்சுவை நடிகர் பாலசரவணன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.படத்திற்கு சாம் சி.எஸ். இசையமைத்துள்ளார். இவரது பின்னணி இசை படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
சமீபகாலமாக நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படங்கள் பாக்ஸ் ஆபீஸில் எதிர்பார்த்த அளவு பெரிய வெற்றியைப் பெறவில்லை. இதனால், முற்றிலும் மாறுபட்ட கதைக்களத்தைக் கொண்ட இந்த சத்யவான் சாவித்திரி திரைப்படம் தனக்கு ஒரு வலுவான திருப்புமுனையாக அமைந்து, நிச்சயம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெறும் என்ற முழு நம்பிக்கையில் அவர் உள்ளார்.
 
இறுதிக்கட்ட பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், படத்தின் டீசர், ட்ரெய்லர் மற்றும் பாடல்கள் குறித்த அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என தெரிகிறது. 
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பாலகிருஷ்ணன்

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