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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (10:06 IST)

சுப்ரமணியபுரம் 2ம் பாகம் எடுக்காதது ஏன்? சசிகுமார் சொன்ன விளக்கம்!

சுப்ரமணியபுரம்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (10:10 IST)
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தமிழ் சினிமாவில் காலம் கடந்தும் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் படங்களில் முக்கியமான ஒன்று  சுப்ரமணியபுரம் . கடந்த 2008-ம் ஆண்டு வெளியான இந்தப் படத்தை சசிகுமார் தயாரித்து இயக்கியிருந்தார். அவருக்கு இது இயக்குநராகவும், தயாரிப்பாளராகவும் அமைந்த முதல் படமாகும்.
 
ஜெய், சசிகுமார், கஞ்சா கருப்பு, சுவாதி, சமுத்திரக்கனி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த இப்படம், 1980களின் பின்னணியில் நடைபெறும் சம்பவங்களை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. குறிப்பாக அந்தக் காலகட்டத்தின் மதுரை வாழ்க்கை, நட்பு, காதல், அரசியல் சூழல் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை இயல்பான திரைமொழியில் படமாக்கியிருந்தார் சசிகுமார்.
 
படத்தின் முதல் பாதி முழுவதும் நண்பர்களின் வாழ்க்கை, காதல் மற்றும் நகைச்சுவை சம்பவங்களுடன் நகரும் நிலையில், இரண்டாம் பாதியில் கதை முற்றிலும் வேறு தளத்திற்கு செல்கிறது. எதிர்பாராத திருப்பங்கள் மற்றும் கொடூரமான கொலை சம்பவங்கள் படத்தின் கதையை தீவிரமாக்கின. குறிப்பாக படத்தின் கிளைமாக்ஸ் இன்றளவும் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களால் மறக்க முடியாத ஒன்றாக இருந்து வருகிறது.
 
குறைந்த பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றதுடன், சசிகுமாரை தமிழ் சினிமாவின் கவனிக்கத்தக்க இயக்குநராகவும் மாற்றியது. பாடல்கள், பின்னணி இசை, கதாபாத்திரங்கள், வசனங்கள் என படத்தின் பல அம்சங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் தனி வரவேற்பைப் பெற்றன.
 
சுப்ரமணியபுரம்  வெளியாகி தற்போது  18 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையிலும், அந்தப் படத்திற்கான ரசிகர்களின் வரவேற்பு குறையவில்லை. இன்றும் சமூக வலைதளங்களில் படத்தின் காட்சிகள், பாடல்கள் மற்றும் வசனங்கள் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.
 
பொதுவாக ஒரு திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுவிட்டால், அதன் இரண்டாம் பாகத்தை உருவாக்குவது தற்போதைய தமிழ் சினிமாவில் அதிகரித்து வருகிறது. சில படங்களின் இரண்டாம் பாகங்கள் வெற்றிபெற்ற நிலையில், எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் பல படங்கள் தோல்வியையும் சந்தித்துள்ளன.
அந்த வகையில்,  சுப்ரமணியபுரம் 2 எப்போது வரும் என்ற கேள்வியும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. இதுகுறித்து சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் சசிகுமார் பேசியுள்ளார்.
 
அதில்,  சுப்ரமணியபுரம்  படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்கும் எண்ணம் தனக்கு இல்லை என்று சசிகுமார் தெரிவித்துள்ளார். பலரும் தன்னை தொடர்ந்து இரண்டாம் பாகம் எடுக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டதாக கூறிய அவர், படம் வெளியாகி 18 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையிலும் ரசிகர்கள் இன்னும் அதே உற்சாகத்துடன் படத்தை கொண்டாடி வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், ரசிகர்களிடம் இருக்கும் அந்த எதிர்பார்ப்பையும், படத்திற்கான வரவேற்பையும் எந்த வகையிலும் பாதிக்க விரும்பவில்லை என்பதால்  சுப்ரமணியபுரம் 2  எடுக்கும் எண்ணம் இல்லை என்றும் சசிகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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