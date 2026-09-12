சர்தார் 2-வை முந்திய மண்டாடி: பாக்ஸ் ஆபிஸில் ரூ.15 கோடிக்கு மேல் குவித்து சாதனை
பி.எஸ்.மித்ரன் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள படம் சர்தார் 2. கடந்த 2022ம் ஆண்டு வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்ற சர்தார் படத்தை அடுத்து அதே டீம் இணைந்து இப்படத்தை கொடுத்துள்ளனர். மிகுந்த எதிர்பார்ப்பில் வெளியான இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்று வருகிறது. அதே நாளில் சோரி நடிப்பில் மண்டாடி படம் வெளியானது.இது நல்ல விமர்சங்களை பெற்று வருவதால் வசூலிலும் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது.
சர்தார் 2 முதல் இரண்டு நாட்களில் உலகளவில் மொத்தம் ரூ. 10.65 கோடி மட்டுமே வசூலித்துள்ளது. அதே சமயம் மண்டாடி முதல் இரண்டு நாட்களில் உலகளவில் ரூ. 15.85 கோடி வசூல் செய்து அசத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் சர்தார் 2 படத்தை விட மண்டாடி திரைப்படம் சுமார் ரூ. 5.20 கோடி கூடுதலாக வசூலித்து பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரேஸில் அதிரடி ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
பெரிய பட்ஜெட் மற்றும் பிரம்மாண்ட எதிர்பார்ப்புடன் களம் இறங்கிய சர்தார் 2 படத்திற்கு கலவையான மற்றும் எதிர்மறையான விமர்சனங்கள் தொடக்கத்திலேயே வந்தன. இந்த நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் படத்தின் திரையரங்க வருகையையும், வசூலையும் நேரடியாகப் பாதித்துள்ளதாக திரையுலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.