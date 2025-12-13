சனி, 13 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Bala
Last Modified: சனி, 13 டிசம்பர் 2025 (13:07 IST)

விஜய் கொடுத்த துப்பாக்கிதான் சுடுமா? திடீரென வைரலாகும் சரத்குமாரின் பதிவு

விஜய் கொடுத்த துப்பாக்கிதான் சுடுமா? திடீரென வைரலாகும் சரத்குமாரின் பதிவு
அரசியலில் ஒரு பக்கம் பிசியாக இருந்தாலும் படத்திலும் அவ்வப்போது தலைகாட்டி வருகிறார் சரத்குமார். அதுவும் சமீபகாலமாக அவர் தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வரும் கதாபாத்திரங்கள் மக்களிடம் மிகுந்த அளவில் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன. அந்த அளவுக்கு தனக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த படத்தில் தன்னுடைய கேரக்டர் எந்த அளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்று ஆராய்ந்த பிறகு அந்த படத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டு வருகிறார் சரத்குமார்.
 
அந்த வகையில் அவர் ஏற்று நடித்த கதாபாத்திரங்கள் பெரும்பாலும் ரசிகர்களிடம் மிகுந்த கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. போர் தொழில் படத்தில் அவருடைய நடிப்பு பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது. கடைசியாக வெளியான டியூட் திரைப்படத்திலும் அவருடைய கதாபாத்திரம் மக்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றது. வில்லனாகவும் காமெடியனாகவும் ஒரு டூயல் கேரக்டர் போல அந்த படத்தில் நடித்திருந்தார் சரத்குமார்.
 
ஒரு லெஜெண்ட் நடிகர் இந்த மாதிரி கதை உள்ள படத்தில் எப்படி அவர் நடித்தார் என்ற வகையிலும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான முயற்சியை எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய விருப்பம். அப்படித்தான் கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருகிறேன் என்று அதற்கு பதில் அளித்து இருந்தார் சரத்குமார். இந்த நிலையில் அடுத்து விஜயகாந்த் மகன் சண்முக பாண்டியன் நடிக்கும் கொம்புசீவி படத்தில் நடித்திருக்கிறார்.
விஜய் கொடுத்த துப்பாக்கிதான் சுடுமா? திடீரென வைரலாகும் சரத்குமாரின் பதிவு
 






























அந்த படம் வரும் 19ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் ரிலீசாக இருக்கின்றது. அந்தப் படத்தில் கதையின் நாயகனாக நடித்துள்ளார் சரத்குமார். படத்தின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில் சண்முக பாண்டியனுக்கு இந்த படத்தில் பெரிய அளவில் உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறார் சரத்குமார். அதைப்போல இந்த படத்தை புரோமோட் செய்யும் போதும் சண்முக பாண்டியனுக்காக தன்னுடைய சப்போர்ட்டை தொடர்ந்து கொடுத்து வருகிறார் சரத்குமார்.
 
ஏனெனில் சரத்குமாரின் ஆரம்பகாலங்களில் அவருக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக உறுதுணையாக இருந்தவர் விஜயகாந்த். அந்த நன்றியுணர்வுடன் அவருடைய மகனுக்கு தன்னால் முடிந்த உதவிகளை சினிமாவில் செய்து வருகிறார் சரத்குமார். இந்த நிலையில் அவருடைய ஒரு பதிவு சமூக வலைதளங்களில் திடீரென வைரலாகி வருகின்றது. கொம்பு சீவி படத்தை பற்றி தன்னுடைய வலைதள பக்கத்தில் ப்ரொமோட் செய்துள்ளார். அதில் துப்பாக்கிய புடிங்க பாண்டி என ஒரு கேப்ஷனை வெளியிட்டு படத்தைப் பற்றியும் பதிவிட்டு இருக்கிறார். இது ரசிகர்களிடம் பெரிய அளவில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

என்கிட்ட சாரி கேக்கணும்னு அவசியமே இல்ல.. ஜெயலலிதா பற்றி சிவக்குமார் பகிர்ந்த தகவல்

என்கிட்ட சாரி கேக்கணும்னு அவசியமே இல்ல.. ஜெயலலிதா பற்றி சிவக்குமார் பகிர்ந்த தகவல்தமிழ் சினிமாவில் மிகவும் போற்றத்தக்க நடிகராக இருப்பவர் நடிகர் சிவக்குமார். என்றும் மார்க்கண்டேயன் என்று இவரை அழைப்பார்கள்.

ரஜினிகாந்தின் 'படையப்பா' இன்று ரீரிலீஸ்.. அனைத்து தியேட்டர்களிலும் ஹவுஸ்ஃபுல்..!

ரஜினிகாந்தின் 'படையப்பா' இன்று ரீரிலீஸ்.. அனைத்து தியேட்டர்களிலும் ஹவுஸ்ஃபுல்..!சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், கே.எஸ். ரவிக்குமார் இயக்கத்தில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற திரைப்படமான 'படையப்பா', மீண்டும் திரையரங்குகளில் மறுவெளியீடு செய்யப்பட்டு, ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

அமைச்சர் கே.என்.நேரு மீது இன்னும் வழக்கு பதியவில்லை: அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு!

அமைச்சர் கே.என்.நேரு மீது இன்னும் வழக்கு பதியவில்லை: அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு!பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு மீதான ஊழல் புகாரில் அமலாக்கத்துறை ஆதாரம் கொடுத்தும் இதுவரை எந்த வழக்கும் பதியப்படவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார். அமலாக்கத்துறை கடிதத்தில், இது கட்சி நிதி தொடர்பானது என சுட்டிக்காட்டப்பட்டும், முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர் நேரு தரப்பிலிருந்து நடவடிக்கை இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

மகள் நிச்சயதார்த்தம் ஜாலியா போனாலும் சரண்யாவுக்கு இப்படியொரு வருத்தமா? போட்டுடைத்த கணவர்

மகள் நிச்சயதார்த்தம் ஜாலியா போனாலும் சரண்யாவுக்கு இப்படியொரு வருத்தமா? போட்டுடைத்த கணவர்சில தினங்களுக்கு முன்புதான் நடிகை சரண்யா பொன்வண்ணனின் இரண்டாவது மகள் சாந்தினியின் நிச்சயதார்த்தம் குன்னூரில் நடைபெற்றது.

‘சிறகடிக்க ஆசை’ சீரியலில் நடித்த நடிகை திடீர் தற்கொலை.. குடும்ப பிரச்சனையா?

‘சிறகடிக்க ஆசை’ சீரியலில் நடித்த நடிகை திடீர் தற்கொலை.. குடும்ப பிரச்சனையா?பிரபல சின்னத்திரை நடிகை ராஜேஸ்வரி, சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் தற்கொலை செய்துகொண்டார். அவரது மறைவு ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினர் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com