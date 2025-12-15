திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Bala
Last Modified: திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025 (11:43 IST)

எந்த ஹீரோவும் சொல்லாத வார்த்தை! உருக்கமாக பேசிய சரத்குமார்

எந்த ஹீரோவும் சொல்லாத வார்த்தை! உருக்கமாக பேசிய சரத்குமார்
தமிழ் சினிமாவில் விஜயகாந்த் பேரை உச்சரிக்காமல் எந்த ஹீரோவும் நகர முடியாது. ஏதாவது ஒரு வகையில் விஜயகாந்தால் அவர்கள் பயனடைந்திருப்பார்கள். எதையும் தைரியமாக எதிர்கொள்வதில் விஜயகாந்த் தவிற வேறு யாரும் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.
 
தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கோ சினிமாவை சார்ந்தவர்களுக்கோ தமிழ் மக்களுக்கோ எதாவது பிரச்சினை என்றால் முதல் ஆளாக இருப்பவர் விஜயகாந்த். பின் விளைவுகளை பற்றி முற்றிலும் யோசிக்கவே மாட்டார் விஜயகாந்த்.
 
இந்த நிலையில் நேற்று விஜயகாந்த் மகன் சண்முக பாண்டியன் நடிக்கும் கொம்புசீவி படத்தின் ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவண்ட் சென்னையில் நடைபெற்றது. அந்த ஈவெண்டிற்கு திரையுலகை சார்ந்த பலரும் கலந்து கொண்டனர். வாயிலில் விஜயகாந்த் புகைப்படமும் வைக்கப்பட்டு அவருக்கு மரியாதையும் செலுத்தப்பட்டது.
 
இந்தப் படம் வரும் 19 ஆம் தேதி ரிலீஸாக இருக்கிறது. சண்முக பாண்டியன் நடிப்பில் இதற்கு முன் வெளியான படங்கள் போதுமான வரவேற்பை பெறவில்லை. அதனால் இந்தப் படத்திற்கு பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் கிளம்பியிருக்கின்றன. இந்தப் படத்தில் சரத்குமார் முக்கியமான கேரக்டரில் நடித்துள்ளார்.
 
அப்போது விழாவில் சரத்குமார் பேசுகையில் விஜயகாந்தை பற்றி சில விஷயங்களை பகிர்ந்தார். குறிப்பாக புலன் விசாரணை படத்தில் நடிக்கும் போது சரத்தின் நடிப்பை பார்த்து ‘சரத் இந்தப் படத்தில் உங்களுக்குத்தான் பெரிய பேர் கிடைக்கும். ’ என்று கூறினாராம்.
 
புலன் விசாரணை படத்தில் நடிக்கும் போதும் சரத்குமாருக்கு கழுத்தில் ஏதோ பிரச்சினை ஏற்பட ஓய்வு தேவைப்பட்டதாம். இவர் வரும் வரைக்கும் காத்திருந்துதான் புலன் விசாரணை படத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள். அதே போல் கேப்டன்  பிரபாகரன் படத்தின் போதும் சரத்குமாருக்கு விபத்து ஏற்பட்டு ஆறு மாதம் மருத்துவமனையில் இருந்திருக்கிறார். சரத் குணமாகி வந்ததும் படத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று விஜயகாந்த் கூறினாராம். எந்த ஹீரோவும் இப்படி சொல்லமாட்டார்கள். அதிலிருந்துதான் எனக்கும் விஜயகாந்துக்கும் இடையே நெருக்கமான நட்பு ஆரம்பமானது என்று சரத்குமார் கூறினார்.

நேற்று ரம்யா, இன்று இந்த பெண் போட்டியாளரா? பிக்பாஸ் எலிமினேஷன் தகவல்..!

நேற்று ரம்யா, இன்று இந்த பெண் போட்டியாளரா? பிக்பாஸ் எலிமினேஷன் தகவல்..!பிரபல தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியான பிக் பாஸ் சீசன் 9 தற்போது 11-வது வாரத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இந்த வாரம் எதிர்பாராத விதமாக இரண்டு போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

மலேசியாவில் அஜித்துடன் ஸ்ரீலீலா எடுத்து கொண்ட செல்பி: 'ஏகே 64' படத்துக்கான முன்னோட்டமா?

மலேசியாவில் அஜித்துடன் ஸ்ரீலீலா எடுத்து கொண்ட செல்பி: 'ஏகே 64' படத்துக்கான முன்னோட்டமா?நடிகை ஸ்ரீலீலா, நடிகர் அஜித்குமார் உடன் எடுத்துக்கொண்ட செல்ஃபி புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.

பி.யு.சின்னப்பாவுக்காக ரஜினி செய்த உதவி.. இது யாருக்கும் தெரியாதே

பி.யு.சின்னப்பாவுக்காக ரஜினி செய்த உதவி.. இது யாருக்கும் தெரியாதேஅந்தக் கால தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் பியு சின்னப்பா. ஆரியமாலா, உத்தமபுத்திரன் போன்ற படங்களை பார்த்தாலே தெரியும்.

விஜய் கொடுத்த துப்பாக்கிதான் சுடுமா? திடீரென வைரலாகும் சரத்குமாரின் பதிவு

விஜய் கொடுத்த துப்பாக்கிதான் சுடுமா? திடீரென வைரலாகும் சரத்குமாரின் பதிவுஅரசியலில் ஒரு பக்கம் பிசியாக இருந்தாலும் படத்திலும் அவ்வப்போது தலைகாட்டி வருகிறார் சரத்குமார்.

என்கிட்ட சாரி கேக்கணும்னு அவசியமே இல்ல.. ஜெயலலிதா பற்றி சிவக்குமார் பகிர்ந்த தகவல்

என்கிட்ட சாரி கேக்கணும்னு அவசியமே இல்ல.. ஜெயலலிதா பற்றி சிவக்குமார் பகிர்ந்த தகவல்தமிழ் சினிமாவில் மிகவும் போற்றத்தக்க நடிகராக இருப்பவர் நடிகர் சிவக்குமார். என்றும் மார்க்கண்டேயன் என்று இவரை அழைப்பார்கள்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com