எந்த ஹீரோவும் சொல்லாத வார்த்தை! உருக்கமாக பேசிய சரத்குமார்
தமிழ் சினிமாவில் விஜயகாந்த் பேரை உச்சரிக்காமல் எந்த ஹீரோவும் நகர முடியாது. ஏதாவது ஒரு வகையில் விஜயகாந்தால் அவர்கள் பயனடைந்திருப்பார்கள். எதையும் தைரியமாக எதிர்கொள்வதில் விஜயகாந்த் தவிற வேறு யாரும் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.
தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கோ சினிமாவை சார்ந்தவர்களுக்கோ தமிழ் மக்களுக்கோ எதாவது பிரச்சினை என்றால் முதல் ஆளாக இருப்பவர் விஜயகாந்த். பின் விளைவுகளை பற்றி முற்றிலும் யோசிக்கவே மாட்டார் விஜயகாந்த்.
இந்த நிலையில் நேற்று விஜயகாந்த் மகன் சண்முக பாண்டியன் நடிக்கும் கொம்புசீவி படத்தின் ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவண்ட் சென்னையில் நடைபெற்றது. அந்த ஈவெண்டிற்கு திரையுலகை சார்ந்த பலரும் கலந்து கொண்டனர். வாயிலில் விஜயகாந்த் புகைப்படமும் வைக்கப்பட்டு அவருக்கு மரியாதையும் செலுத்தப்பட்டது.
இந்தப் படம் வரும் 19 ஆம் தேதி ரிலீஸாக இருக்கிறது. சண்முக பாண்டியன் நடிப்பில் இதற்கு முன் வெளியான படங்கள் போதுமான வரவேற்பை பெறவில்லை. அதனால் இந்தப் படத்திற்கு பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் கிளம்பியிருக்கின்றன. இந்தப் படத்தில் சரத்குமார் முக்கியமான கேரக்டரில் நடித்துள்ளார்.
அப்போது விழாவில் சரத்குமார் பேசுகையில் விஜயகாந்தை பற்றி சில விஷயங்களை பகிர்ந்தார். குறிப்பாக புலன் விசாரணை படத்தில் நடிக்கும் போது சரத்தின் நடிப்பை பார்த்து ‘சரத் இந்தப் படத்தில் உங்களுக்குத்தான் பெரிய பேர் கிடைக்கும். ’ என்று கூறினாராம்.
புலன் விசாரணை படத்தில் நடிக்கும் போதும் சரத்குமாருக்கு கழுத்தில் ஏதோ பிரச்சினை ஏற்பட ஓய்வு தேவைப்பட்டதாம். இவர் வரும் வரைக்கும் காத்திருந்துதான் புலன் விசாரணை படத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள். அதே போல் கேப்டன் பிரபாகரன் படத்தின் போதும் சரத்குமாருக்கு விபத்து ஏற்பட்டு ஆறு மாதம் மருத்துவமனையில் இருந்திருக்கிறார். சரத் குணமாகி வந்ததும் படத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று விஜயகாந்த் கூறினாராம். எந்த ஹீரோவும் இப்படி சொல்லமாட்டார்கள். அதிலிருந்துதான் எனக்கும் விஜயகாந்துக்கும் இடையே நெருக்கமான நட்பு ஆரம்பமானது என்று சரத்குமார் கூறினார்.