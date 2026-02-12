வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026 (19:21 IST)

மீண்டும் காமெடியில் இறங்கிய சந்தானம்!. அதுவும் ரஜினி படத்தில்!.. முக்கிய அப்டேட்!...

jailer2
கோலிவுட்டில் வடிவேலு, விவேக் போன்றவர்கள் காமெடியில் கலக்கி கொண்டிருந்தாலும் சந்தானமும் ஒரு முக்கிய காமெடி நடிகராக மாறினார். குறிப்பாக கவுண்டமணி பீல்ட் அவுட் ஆனபோது அவரை போலவே மற்றவர்களை கலாய்த்து காமெடி செய்ய ஆரம்பித்தார் சந்தானம்.

அது நன்றாகவே ஒர்க்அவுட் ஆனது. பல திரைப்படங்களில் நடித்து தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி காமெடி நடிகராக உயர்ந்தார் சந்தானம்.. குறிப்பாக இளம் நடிகர்களின் படங்களில் காமெடி செய்து வந்தார் சந்தானம். இவரின் காமெடிக்கென ஒரு ரசிகர் கூட்டமே உருவானது.

ஆனால், ஒரு கட்டத்தில் காமெடி நடிகராக நடிப்பதை விட்டுவிட்டு படங்களில் கதாநாயகனாக நடிக்க துவங்கினார் சந்தானம். பல வருடங்கள் காமெடி பக்கம் வரவே இல்லை. அதனால்தான் யோகி பாபு போன்றவர்கள் காமெடி நடிகராக மாறினார்கள்.

இந்நிலையில், பல வருடங்களுக்குப் பின் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்துள்ள ஜெயிலர் 2 படத்தில் காமெடி வேடத்தில் சந்தானம் நடித்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. பல வருடங்களுக்குப் பின் காமெடியனாக சந்தானத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம்: ஓடிடியில் வெளியாகிறதா ஆவணப்படம்?

விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம்: ஓடிடியில் வெளியாகிறதா ஆவணப்படம்?தென்னிந்தியத் திரையுலகின் நட்சத்திர ஜோடிகளாக கருதப்படும் விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோரின் திருமணம் குறித்த செய்திகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. இவர்களது திருமணம் வரும் பிப்ரவரி 26-ம் தேதி நடைபெற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

நீ வந்த பிறகு காதல் பற்றிய பார்வை மாறிவிட்டது!.. ரவிமோகன் பற்றி கென்னிஷா உருக்கம்..

நீ வந்த பிறகு காதல் பற்றிய பார்வை மாறிவிட்டது!.. ரவிமோகன் பற்றி கென்னிஷா உருக்கம்..தமிழ் சினிமாவில் பல வருடங்களாக நடித்து வருபவர் ஜெயம் ரவி.

விரைவில் தனுஷ் - அஜித் படம்! பாலிவுட்டில் மாஸ் காட்டுறாரே..

விரைவில் தனுஷ் - அஜித் படம்! பாலிவுட்டில் மாஸ் காட்டுறாரே..தமிழ் சினிமாவில் இப்போது மிகவும் பிஸியான நடிகராக அறியப்படுபவர் நடிகர் தனுஷ். தற்போது ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ் அவருடைய 55வது படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார்.

சும்மா இருந்த சூர்யாவை சொறிஞ்சிவிட்ட ராதிகா!.. ஜோதிகாவை காதலிக்க இவர்தான் காரணம்!...

சும்மா இருந்த சூர்யாவை சொறிஞ்சிவிட்ட ராதிகா!.. ஜோதிகாவை காதலிக்க இவர்தான் காரணம்!...திரையுலகில் சூர்யா-ஜோதிகா ஒரு நட்சத்திர ஜோடியாகவே திரையுலகில் பார்க்கப்படுகிறார்கள்.

டாக்டர் பட்டம் வாங்கிய நடிகை ஸ்ரீலீலா.. பிரபலங்கள் வாழ்த்து!...

டாக்டர் பட்டம் வாங்கிய நடிகை ஸ்ரீலீலா.. பிரபலங்கள் வாழ்த்து!...தெலுங்கு கன்னட படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் நடிகை ஸ்ரீலீலா.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com