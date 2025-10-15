புதன், 15 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (08:36 IST)

நான் விஜய் மாதிரி வேணும்னே பண்ணல… நடிகர் சஞ்சீவ் வருத்தம்!

நான் விஜய் மாதிரி வேணும்னே பண்ணல… நடிகர் சஞ்சீவ் வருத்தம்!
நடிகர் விஜய்யின் கல்லூரித் தோழரும் சீரியல் நடிகருமான சஞ்சீவ் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ரசிகர்களின் கேலிகளுக்கும் விமர்சனங்களுக்கும் ஆளாகி வருகிறார். அதற்குக் காரணம் அவர் விஜய்யின் நடிப்பை அப்படியே நகலெடுத்து நடிப்பதுதான். அதனால் அவரை ‘குட்டி தளபதி’,’சின்ன தளபதி’ என்றெல்லாம் ட்ரோல் செய்து வருகிறார்கள்.

இதுகுறித்து சஞ்சீவ்வின் நெருங்கிய நண்பரான நடிகர் ஸ்ரீ இதுபற்றி தனது வருத்தத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார். அதில் “சஞ்சீவிடம் அவன் விஜய் மாதிரி பண்ணுவது சூப்பரா இருக்கு என சொல்லியே அவனை இப்படி ஆக்கிவிட்டார்கள். நான் இதுபோல பண்ண வேண்டாம் என அவனிடம் பலமுறை சொல்லியும் அவன் கேட்கவில்லை. இதே சஞ்சீவ்தான் ‘திருமதி செல்வம்’ என்ற சீரியலில் நன்றாக நடித்து நல்ல பெயரை வாங்கினான். நான் அவனிடம் “நீ நல்லா நடிக்கலன்னு சொல்றவங்களக் கூட நம்பு. ஆனால் சூப்பர் சூப்பர்னு சொல்றவங்கள நம்பாத’ என சொன்னேன். ஆனால் அவன் கேட்கவில்லை.” எனக் கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில் சஞ்சீவ் தன் மீது வைக்கப்படும் விமர்சனம் குறித்துப் பேசியுள்ளார். அதில் “நான் விஜய் மாதிரி வேணும்னே பண்ணலன்னு எனக்குத் தெரியும். என்ன சுத்தி இருக்குறவங்களுக்கும் தெரியும். மெட்டி ஒலி சீரியல்ல இருந்து இப்ப வர நான் ஒரே மாதிரிதான் நடிக்கிறேன். நான் வேணும்னு பண்ணல, எனக்கு அப்படிதான் வருது. இப்படி என்னை விமர்சிப்பது எனக்கு வருத்தமா இருக்கு. 35 வருஷமா நாங்க நண்பர்களா இருக்கோம். அதுக்காக இதெல்லாம் தாங்கிக்கலாம்” எனக் கூறியுள்ளார்.

லவ் கண்டெண்ட்லாம் ஓரம் போச்சு! ட்ரெண்டாகும் வாட்டர்மெலன் திவாகர் Vs வினோத்! Biggboss Season 9 Tamil

லவ் கண்டெண்ட்லாம் ஓரம் போச்சு! ட்ரெண்டாகும் வாட்டர்மெலன் திவாகர் Vs வினோத்! Biggboss Season 9 Tamilபிக்பாஸ் சீசன் 9 பரபரப்பாக நடந்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் இரண்டாவது வாரத்திலேயே லவ் கண்டெண்டுகளும் தொடங்கிவிட்டன. ஒருபக்கம் எஃப்ஜே, ஆதிரை ஜோடி போட்டுக் கொண்டு சுற்ற, மறுபக்கம் அரோரா, துஷார் இடையே ஒரு கதை ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

ராஷி கண்ணாவின் லேட்டஸ்ட் கிளாமரஸ் க்ளிக்ஸ்!

ராஷி கண்ணாவின் லேட்டஸ்ட் கிளாமரஸ் க்ளிக்ஸ்!பாலிவுட் நடிகையான ராஷி கண்ணா இமைக்கா நொடிகள் படம் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார். அடுத்தடுத்து படங்களில் தோன்றிய அவர், தற்போது தமிழில் பிஸியான நடிகைகளுள் ஒருவராக வலம்வந்து கொண்டிருக்கிறார். கடைசியாக தமிழில் அவர் நடித்த படம் சர்தார். அந்த படத்தில் கார்த்திக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார்.

பிங்க் நிற உடையில் அசத்தல் லுக்கில் கவரும் ஸ்ரேயா!

பிங்க் நிற உடையில் அசத்தல் லுக்கில் கவரும் ஸ்ரேயா!தென்னிந்திய மொழி படங்களில் முன்னணி நடிகையாக விளங்கியவர் ஸ்ரேயா. ரஜினியோடு சிவாஜி படத்தில் நடித்ததை அடுத்து முன்னணி கதாநாயகர்களோடு ஜோடி சேர்ந்து நடித்து வந்தார். இடையில் பெரிய சம்பளத்துக்காக வடிவேலுவின் இந்திரலோகத்தில் நா அழகப்பன் படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு கவர்ச்சி நடனம் ஆடினார். அதன் பிறகு அவருக்கான வாய்ப்புகள் குறைய ஆரம்பித்தன.

காதலுக்காக 15 ஆண்டுகள் காத்திருந்தோம்… கணவர் பற்றி மணம் திறந்த கீர்த்தி!

காதலுக்காக 15 ஆண்டுகள் காத்திருந்தோம்… கணவர் பற்றி மணம் திறந்த கீர்த்தி!ரஜினி, விஜய், சூர்யா, சிவகார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களோடு இணைந்து நடித்துப் புகழ் வெளிச்சத்துக்கு வந்தார் கீர்த்தி சுரேஷ். அதே நேரம் தன் கதாபாத்திரத்துக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள ’நடிகையர் திலகம்’ மற்றும் ‘சாணிக்காயிதம்’ மற்றும் ‘ரகுதாத்தா’ போன்ற படங்களிலும் நடித்து தனக்கென ஒரு மார்க்கெட்டை உருவாக்கிக் கொண்டுள்ளார்.

தீபாவளி ரிலீஸூக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது எனக் கேட்டார்கள்… டீசல் படம் குறித்து ஹரிஷ் கல்யாண் ஆதங்கம்!

தீபாவளி ரிலீஸூக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது எனக் கேட்டார்கள்… டீசல் படம் குறித்து ஹரிஷ் கல்யாண் ஆதங்கம்!ஹேண்ட்ஸம் இளம் நடிகராக கோலிவுட் சினிமாவின் பெண்கள் ரசிகர்களை அடியோடு கவர்ந்திழுத்தவர் நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண். இவர் அமலா பால் நடிப்பில் வெளியாகி பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளான சிந்து சமவெளி திரைப்படத்தில் நடித்து அறிமுகமானார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com