புதன், 19 நவம்பர் 2025
vinoth
புதன், 19 நவம்பர் 2025 (13:35 IST)

ஒரே நபரால் எல்லா பணிகளும் செய்து உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படம்.. கவனம் ஈர்க்கும் one man டிரைலர்!

ஒரே நபரால் எல்லா பணிகளும் செய்து உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படம்.. கவனம் ஈர்க்கும் one man டிரைலர்!
நடிகர் சத்யராஜை வைத்து வெங்காயம் என்ற படத்தை இயக்கிய சங்ககிரி ராஜ்குமார் அடுத்து நெடும்பா என்ற படத்தை தயாரித்து, இயக்கி அதை வெளியிட்டார். அதன் பின்னர் அவர் ‘பயோஸ்கோப்’ என்ற திரைப்படத்தை  இயக்கினார்.

அந்த படத்தின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால் ஒரு இயக்குனர் தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் உறவினர்களை வைத்து எப்படி படம் எடுக்கிறார் என்பதை சொல்வதாக உருவாக்கப்பட்டது. இப்படி அடுத்தடுத்து வித்தியாசமான படங்களாக உருவாக்கி வரும் ராஜ்குமார் அடுத்து இதுவரை உலக சினிமாவில் யாரும் செய்யாத ஒரு புதுமையான முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளார்.

அவர் இயக்கத்தில் அடுத்து உருவாகும் “one man” திரைப்படத்தில் அவரே எல்லா வேடங்களிலும் நடித்துள்ளார். அது மட்டுமில்லாமல் அந்த படத்தின் மேக்கப், இசை, கிராஃபிக்ஸ், தயாரிப்பு என அனைத்துப் பணிகளையும் அவரே மேற்கொண்டுள்ளார். அதன் டிரைலர் சமீபத்தில் ரிலீஸாகி கவனம் பெற்று விவாதப் பொருளாகியுள்ளது. பலரும் அந்த டிரைலரைப் பாராட்டி வருகின்றனர்.
 

டைட்டில் அறிவிப்புக்கே இத்தனைக் கோடி ரூபாய் செலவா?... ஆச்சர்யப்படுத்தும் ‘வாரனாசி’ படக்குழு!

டைட்டில் அறிவிப்புக்கே இத்தனைக் கோடி ரூபாய் செலவா?... ஆச்சர்யப்படுத்தும் ‘வாரனாசி’ படக்குழு!ஆர் ஆர் ஆர் படத்துக்கு பிறகு ராஜமௌலி இயக்கும் ‘வாரனாசி’ படத்தில் தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் மகேஷ் பாபு கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். இந்த படம் புதையலைத் தேடி செல்லும் ஒரு சாகச திரைக்கதையாக அமைக்கப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. படத்தில் கதாநாயகியாக பிரியங்கா சோப்ரா நடிக்க, கீரவாணி இசையமைக்கிறார். வால்ட் டிஸ்னி நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

சினிமாவில் இருந்து ஓய்வு பெறுகிறேன்… பிரபல நடிகை துளசி அறிவிப்பு!

சினிமாவில் இருந்து ஓய்வு பெறுகிறேன்… பிரபல நடிகை துளசி அறிவிப்பு!சங்கராபரணம் படத்தில் அறிமுகமாகி பல படங்களில் நடித்து பிரபலமான துளசி, பின்னர் பல ஆண்டுகள் இடைவெளிக்குப் பின்னர் பண்ணையாரும் பத்மினியும் படத்தில் நடித்தன் மூலம் கவனம் பெற்றார். அதன் பின்னர் அடுத்தடுத்து ’ஆதலால் காதல் செய்வீர்’ உள்ளிட்ட படங்களில் அம்மா வேடங்களில் நடித்து தமிழ் சினிமாவின் குழந்தைத் தனமான அம்மா என்ற பெயரைப் பெற்றார்.

முதல் படத்திலேயே டப்பிங் பேசும் ஸ்ரீலீலா… த்ரிஷா & நயன்தாராவை விமர்சிக்கும் ரசிகர்கள்!

முதல் படத்திலேயே டப்பிங் பேசும் ஸ்ரீலீலா… த்ரிஷா & நயன்தாராவை விமர்சிக்கும் ரசிகர்கள்!தெலுங்கு சினிமாவில் சென்சேஷனல் நடிகையாக வளர்ந்து வருகிறார் ஸ்ரீலீலா. பாலகிருஷ்ணாவுடன் இணைந்து அவர் நடித்த பகவந்த் கேசரி திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றிப் படமாக அமைந்தது. நடிப்பு, நடனம் என இரண்டிலும் கலந்துகட்டி அடித்து ரசிகர்களிடம் அப்லாஸ் பெற்று வருகிறார் ஸ்ரீலீலா.

மீண்டும் காதலில் விழுந்தாரா டாம் க்ரூஸ்… சிட்னி ஸ்வீனியுடன் இருக்கும் புகைப்படம் வைரல்!

மீண்டும் காதலில் விழுந்தாரா டாம் க்ரூஸ்… சிட்னி ஸ்வீனியுடன் இருக்கும் புகைப்படம் வைரல்!ஹாலிவுட்டில் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக முன்னணி நடிகராக இருந்து வருபவர் டாம் க்ரூஸ். தொடக்கத்தில் அனைத்து விதமானப் படங்களிலும் நடித்து வந்த டாம் க்ரூஸ் தற்போது ஆக்‌ஷன் படங்களில் மட்டும் அதிகளவில் நடித்து வருகிறார்.

ரஜினிகாந்த் 2028 ஆம் ஆண்டுக்கு மேல் நடிக்கமாட்டார்… பிரபல ஜோதிடர் கணிப்பு!

ரஜினிகாந்த் 2028 ஆம் ஆண்டுக்கு மேல் நடிக்கமாட்டார்… பிரபல ஜோதிடர் கணிப்பு!தனது 74 ஆவது வயதிலும் ரஜினிகாந்த் மிகவும் பிஸியான நடிகராக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். தற்போது நெல்சன் இயக்கத்தில் ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் நடிக்கும் அவர் அடுத்தடுத்து இரண்டு படங்களில் நடிக்கவுள்ளார். அதில் ஒரு படம் தனது நீண்ட நாள் நண்பரான கமல்ஹாசனோடு இணைந்து நடிக்கவுள்ள படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சினிமா

