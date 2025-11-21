வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025 (14:25 IST)

உருவாகிறது ‘இதற்குதானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா 2’… ஹீரோ சாண்டி மாஸ்டரா?

உருவாகிறது ‘இதற்குதானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா 2’… ஹீரோ சாண்டி மாஸ்டரா?
ரௌத்திரம் படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் கோகுல். ரௌத்திரம் படம் ஆக்‌ஷன் படமாக இருந்தாலும் அந்த படத்தில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தது அதில் இடம்பெறும் சத்யன் சம்மந்தப்பட்ட நகைச்சுவைக் காட்சிகள். அதனால் அதை சரியாகப் பிடித்துக் கொண்ட கோகுல் அடுத்து ‘இதற்குதானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா’ என்ற முழுநீள நகைச்சுவைப் படத்தைக் கொடுத்தார்.

அந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனது. அதன் பின்னர் கோகுல் நான்கு படங்களுக்கு மேல் இயக்கினாலும் அவரது அடையாளமாக ‘இதற்குதானே…. பாலகுமாரா’ படமே அமைந்துள்ளது. இதையடுத்து அவர் அந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்கும் வேலைகளில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் இரண்டாம் பாகத்தில் கதாநாயகனாக சாண்டியை நடிக்கவைக்க உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. நடன இயக்குனராக அறியப்பட்ட சாண்டி சமீபத்தில் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டான ‘லோகா’ படத்தில் வில்லனாக நடித்ததை அடுத்து அவருக்குக் கதாநாயகனாக வாய்ப்புகள் குவிய ஆரம்பித்துள்ளன.

இவ்வளவு திட்டிட்டு எதுக்கு வந்தன்னு தான் கேட்பாங்க.. விஜயகாந்த் குறித்து மனம் திறந்த வடிவேலு

இவ்வளவு திட்டிட்டு எதுக்கு வந்தன்னு தான் கேட்பாங்க.. விஜயகாந்த் குறித்து மனம் திறந்த வடிவேலுவிஜயகாந்தின் இறப்பு இன்னும் சிலரால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை. மனுஷன் கடவுள்பா, வாரி வாரி கொடுப்பாருப்பா, வயிறார சாப்பாடு போடுவாருப்பா

ப்ரதீப்பின் ‘LIK’ படத்தை ரிலீஸ் ரெட் ஜெயண்ட் மூவீஸ்…!

ப்ரதீப்பின் ‘LIK’ படத்தை ரிலீஸ் ரெட் ஜெயண்ட் மூவீஸ்…!நடிகராக அடுத்தடுத்து மூன்று ப்ளாக்பஸ்டர் ஹிட் படங்களைக் கொடுத்து தனது முத்திரையைப் பதித்துள்ளார் பிரதீப். அடுத்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். LIK படம் கடந்த ஆண்டே ஆரம்பிக்கப்பட்டாலும், தாமதமான ஷூட்டிங் காரணமாக வருன் டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது.

சூப்பர் ஹிட் படத்தின் ரீமேக்கில் நடிக்க மறுத்த துருவ் விக்ரம்… காரணம் மாரி செல்வராஜா?

சூப்பர் ஹிட் படத்தின் ரீமேக்கில் நடிக்க மறுத்த துருவ் விக்ரம்… காரணம் மாரி செல்வராஜா?நடிகர் விக்ரம்மின் மகனான துருவ் ஆதித்யா வர்மா மற்றும் மகான் ஆகிய இரு படங்களில் நடித்து நல்ல அறிமுகத்தைப் பெற்றார். அதையடுத்து மூன்றாவதாக அவர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உருவான ‘பைசன்’ திரைப்படம் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டானது. இந்த படத்தின் வெற்றி அவரை தமிழ் சினிமாவின் நம்பத்தகுந்த நடிகராக்கியுள்ளது.

ஜனநாயகன் படத்தில் விஜய்க்கு இன்னும் இத்தனைக் கோடி சம்பள பாக்கி உள்ளதா?

ஜனநாயகன் படத்தில் விஜய்க்கு இன்னும் இத்தனைக் கோடி சம்பள பாக்கி உள்ளதா?முழுநேர அரசியல்வாதியாகியுள்ள விஜய் தற்போது ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அந்த படத்தின் பின் தயாரிப்புப் பணிகள் தற்போது நடந்து வருகின்றன. இந்த படம்தான் தனது கடைசிப் படம் என அறிவித்துள்ளார். அதனால் படத்தின் மீது மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, சத்யன் சூர்யன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். KVN புரொடக்‌ஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

மாஸ்க் படம் போட்டக் காசை எடுத்தால் நானே அந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்வேன்… ஆண்ட்ரியா உறுதி!

மாஸ்க் படம் போட்டக் காசை எடுத்தால் நானே அந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்வேன்… ஆண்ட்ரியா உறுதி!தமிழ் சினிமாவில் பன்முகத்திறமை கொண்ட கலைஞர்களில் ஆண்ட்ரியாவும் ஒருவர். பாடல் இசை மற்றும் நடிப்பு என 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செயல்பட்டு வருகிறார். சமீபத்தில் அவர் பாடிய ஊ சொல்றியா மாமா பாடல் இந்திய அளவில் ஹிட் ஆனது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com