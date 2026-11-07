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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 7 November 2026 (12:21 IST)

கமல் பிறந்தநாள்.. வெளியான சண்டியர் புது போஸ்டர்.. செம மாஸ்!...

sandiyar
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (12:23 IST)
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நடிகர், இயக்குனர், தயாரிப்பாளர், பாடலாசிரியர், பாடகர் என திரையுலகில் பன்முகத் திறமைக கொண்ட ஒரு கலைஞராக வலம் வருபவர் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன். 5 வயது முதல் சினிமாவில் நடித்து வருகிறார். அப்படி பார்த்தால் தமிழ்த்திரையுலகில் கமலின் அனுபவம் 65 வருடங்களை தாண்டியது.

சில வருடங்களுக்கு முன்பு மக்கள் நீதி மையம் என்கிற அரசியல் கட்சியையும் கமல் துவங்கினார். அதேநேரம் அந்த கட்சிக்கு மக்கள் பெரிய அளவில் வாக்களிக்கவில்லை.

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இந்நிலையில்தான், இன்று நவம்பர் 7ம் தேதியான இன்று கமல்ஹாசன் தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார். தக் லைப் படத்திற்கு பின் அருண்குமார் இயக்கத்தின் சண்டியர் என்கிற திரைப்படத்தில் கமல் நடிக்கவிருக்கிறார். நேற்று இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியான நிலையில் இன்று கமல்ஹாசனின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சண்டியர் படத்தின் புதிய போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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