வியாழன், 13 நவம்பர் 2025
ஸ்பிரிட் படத்தில் பிரபாஸுக்கு அப்பாவாக சிரஞ்சீவி? – இயக்குனர் சந்தீப் பதில்!

அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குனர் சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா, ரன்பீர் கபூரைக் கதாநாயகனாக வைத்து  இயக்கிய அனிமல் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. அனிமல் படம் ஆணாதிக்கக் கருத்துகள் விதந்தோதுவதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. ஆனாலும் இந்த படம் 900 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்தது.

அடுத்து அவர் பிரபாஸின் 25 ஆவது படமான ஸ்பிரிட் என்ற படத்தை இயக்க உள்ளார். இந்த படம் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியைப் பற்றிய கதை என சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்தில் தீப்தி டிம்ரி, விவேக் ஓப்ராய் ஆகியோர்களோடு கொரிய நடிகர் டான் லீயும் நடிக்கவுள்ளார்.

இந்த படத்தில் பிரபாஸின் அப்பா கதாபாத்திரத்தில் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் சிரஞ்சீவி நடிக்கவுள்ளதாக கடந்த சில மாதங்களாக தகவல்கள் பரவின. அதை ஒரு நேர்காணலில் மறுத்துள்ளார் சந்தீப். படத்தில் எந்த கதாபாத்திரத்திலும் சிரஞ்சீவி நடிக்கவில்லை என அவர் கூறியுள்ளார்.

