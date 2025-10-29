புதன், 29 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (13:19 IST)

மீண்டும் திரைப்படத்தில் நடிக்கும் சமந்தா.. ‘ஓ பேபி’ இயக்குனரின் அடுத்த படத்தில் ஹீரோயின்..!

மீண்டும் திரைப்படத்தில் நடிக்கும் சமந்தா.. ‘ஓ பேபி’ இயக்குனரின் அடுத்த படத்தில் ஹீரோயின்..!
நடிகை சமந்தா உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சில ஆண்டுகள் திரைப்படங்களில் நடிக்காமல் இருந்த நிலையில் தற்போது ஒரு படத்தில் அவர் நடிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
 
ஓ பேபி என்ற படத்தை இயக்கிய இயக்குனர் நந்தினியின் அடுத்த படத்தில் ஹீரோயினாக சமந்தா நடிக்க உள்ளார். இந்த படத்தின் பூஜை கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் நடந்த நிலையில், இந்த படத்தில் அவர் ஒரு மாறுபட்ட, இதுவரை நடித்திராத கேரக்டரில் நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாக உள்ளது.
 
நடிகை சமந்தா நடிப்பில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு சாகுந்தலம் மற்றும் குஷி ஆகிய படங்கள் வெளியான நிலையில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் அவர் மீண்டும் திரைப்படத்தில் நடிக்க இருப்பது அவரது ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

நடிப்பு அரக்கன் தர்பீஸை பீஸ் போட்ட வினோத்! மீண்டும் மெய்யழகன் காம்போ! - Biggboss Season 9 Promo!

நடிப்பு அரக்கன் தர்பீஸை பீஸ் போட்ட வினோத்! மீண்டும் மெய்யழகன் காம்போ! - Biggboss Season 9 Promo!பிக்பாஸ் வீட்டில் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் - வினோத் காமெடி காம்போ சில நாட்களாக விடுப்பட்டிருந்த நிலையில் மீண்டும் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

பிறமொழி நடிகர்களை நடிக்கவைத்தால் பேன் இந்தியா படம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள்… விஷ்ணு விஷால் கருத்து!

பிறமொழி நடிகர்களை நடிக்கவைத்தால் பேன் இந்தியா படம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள்… விஷ்ணு விஷால் கருத்து!தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் இந்தி மொழிப் படங்கள் 1000 கோடி ரூபாய் வசூலை எட்டிவிட்டன. ஆனால் ஏன் இன்னும் எந்த தமிழ்ப் படமும் அந்த மைல்கல்லை எட்டவில்லை. இத்தனைக்கும் ரஜினி,கமல், விஜய், அஜித் என சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர்களும் லோகேஷ், முருகதாஸ் என இந்திய அளவில் கவனிக்கப்படும் இயக்குனர்களும் உள்ளனர்.

பாகுபலி 3 வரும்… ஆனா எந்த வடிவத்தில் தெரியுமா?

பாகுபலி 3 வரும்… ஆனா எந்த வடிவத்தில் தெரியுமா?இந்திய சினிமாவில் இப்போது அதிகமாக பேசப்படும் பேன் இந்தியா என்ற வகைமையை முதல் முதலில் உருவாக்கியதே ராஜமௌலியின் ‘பாகுபலி’ திரைப்படம்தான். அவர் இயக்கிய பாகுபலி 1 மற்றும் பாகுபலி 2 ஆகிய படங்கள் இந்தியா முழுவதும் வெற்றி பெற்று வசூலில் சாதனைப் படைத்தன. அதன் பின்னர் கே ஜி எஃப், புஷ்பா என அந்த பார்முலாவைப் பின்பற்றி வெற்றிக் கொடி நாட்டின.

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் - ஜாய் கிரிசில்டாவை நேருக்கு நேர் உட்கார வைத்து விசாரணை.. மகளிர் ஆணையத்தின் புதிய உத்தரவு..

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் - ஜாய் கிரிசில்டாவை நேருக்கு நேர் உட்கார வைத்து விசாரணை.. மகளிர் ஆணையத்தின் புதிய உத்தரவு..பிரபல சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா அளித்த திருமண மோசடி மற்றும் பாலியல் புகார்கள் தொடர்பாக, சென்னை மகளிர் ஆணையத்தில் விசாரணை நடைபெற்றது.

கேரளாவில் பாய்ச்சல்… ஆந்திராவில் பதுங்கல்… வெளிமாநிலங்களில் பைசன் நிலவரம்!

கேரளாவில் பாய்ச்சல்… ஆந்திராவில் பதுங்கல்… வெளிமாநிலங்களில் பைசன் நிலவரம்!பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன் மற்றும் வாழை ஆகிய படங்களை அடுத்து மாரி செல்வராஜின் ஐந்தாவது படமாக ‘பைசன்’நேற்று ரிலீஸானது. இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம்மோடு அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டவர்கள் நடித்துள்ளனர். பா ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன்ஸ் மற்றும் அப்லாஸ் எண்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com