திருமணத்திற்கு பின் மீண்டும் வெள்ளித்திரையில் சமந்தா.. அசத்தலான டிரைலர் ரிலீஸ்..
தென்னிந்திய திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான சமந்தா , நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு தெலுங்கு சினிமாவில் ஒரு அதிரடியான கம்பேக் கொடுக்க தயாராகிவிட்டார். அவர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'மா இண்டி பங்காரம்' என்ற தெலுங்கு திரைப்படத்தின் ஒரு நிமிட டீசர் தற்போது வெளியாகி இணையத்தை கலக்கி வருகிறது. சமந்தாவின் சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான 'திராலலா மூவிங் பிக்சர்ஸ்' இந்த திரைப்படத்தை தயாரித்துள்ளது.
1980-களில் நடக்கும் கதையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த திரைப்படத்தில், சமந்தா ஒரு அதிரடி வீராங்கனையாக நடித்துள்ளார். டீசரில் இடம் பெற்றுள்ள சண்டை காட்சிகளில் டூப் போடாமல் சமந்தாவே நடித்திருப்பது ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
பி.வி. நந்தினி ரெட்டி இயக்கியுள்ள இந்த படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்துள்ளார். சமீபத்தில் இதன் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்த நிலையில், 2026 கோடையில் படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குடும்ப செண்டிமெண்ட் மற்றும் ஆக்ஷன் கலந்த இந்த திரைப்படம், சமந்தாவின் திரைப்பயணத்தில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva