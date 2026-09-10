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  4. Samantha Ruth Prabhu Reveals Surprising Details About Her Unique Rs 1.5 Crore Engagement Ring Given by Raj Nidimoru
Written By SIVA SIVA
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (11:35 IST)

சமந்தாவின் நிச்சயதார்த்த மோதிரத்தின் மதிப்பு ரூ.1.5 கோடியா? அப்படி என்ன இருக்குது அந்த வைர மோதிரத்தில்?

சமந்தா
Written By: SIVA
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (11:40 IST)
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பிரபல தென்னிந்திய நடிகை சமந்தா தனது நிச்சயதார்த்த மோதிரம் குறித்து பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
 
இயக்குநர் ராஜ் நிடிமொருடன் கடந்த 2025 டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி எளிமையான முறையில் திருமணம் செய்துகொண்ட சமந்தா, ராஜ் தனக்கு வழங்கிய மோதிரத்தை தேர்ந்தெடுப்பதில் தனக்கு எந்தவித பங்கும் இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளார். ராஜ் தனக்கு திருமணம் ப்ரோபோஸ் செய்யும் வரை அந்த மோதிரத்தை அவர் பார்த்ததே இல்லையாம். முழுக்க முழுக்க ராஜே தனியாக நின்று இந்த அழகிய வடிவமைப்பை திட்டமிட்டு செய்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார்.
 
கிரீஸ் நாட்டை சேர்ந்த நகை வடிவமைப்பாளரும், தம்பதியினரின் நெருங்கிய நண்பருமான தியோடோரோஸ் சாவோபவுலோஸ் இந்த மோதிரத்தை உருவாக்கியுள்ளார். இது ஒரு அரிய வகை 'லோசென்ஜ்-கட்'  வைர மோதிரமாகும். 
 
இதில் முகலாயர் காலத்து இந்திய பாரம்பரியத்தை குறிக்கும் வகையில் எட்டு போர்ட்ரெய்ட்-கட் வைர இதழ்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மோதிரத்தின் மதிப்பு சுமார் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் இருக்கும் என்று பிரபல நகை நிபுணர்கள் மதிப்பிட்டுள்ளனர்.
 
தனித்துவமான வடிவமைப்பு மற்றும் அரிய வைர கற்கள் காரணமாக இந்த மோதிரம் தற்போது சினிமா மற்றும் பேஷன் உலகினரிடையே மிகுந்த கவனத்தை ஈர்த்து வைரலாகி வருகிறது.
 
 
Edited by Sia
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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