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நடிகை சமந்தா கர்ப்பம்.. 'மா இண்டி பங்காரம்' படமும் வெற்றி.. இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி...
பிரபல நடிகை சமந்தா மற்றும் இயக்குநர் ராஜ் நிடிமோரு தம்பதியினர் தங்கள் முதல் குழந்தையை எதிர்பார்க்கும் மகிழ்ச்சியான செய்தியை உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
சமீபத்தில் வெளியான 'மா இண்டி பங்காரம்' திரைப்படத்தின் வெற்றி விழாவின் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோவில், சமந்தாவின் உடல் மாற்றத்தை கவனித்த ரசிகர்கள், அவர் கர்ப்பமாக இருக்கும் செய்தியை சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக்கினர்.
சமந்தாவும் ராஜ் நிடிமோருவும் கடந்த 2025-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 1-ம் தேதி கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் மிக நெருங்கிய உறவினர்கள் முன்னிலையில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். 'தி ஃபேமிலி மேன் 2' வெப் தொடரின் படப்பிடிப்பின் போது இவர்களுக்கு இடையே நட்பு மலர்ந்து, பின்னர் காதலாக மாறியது.
தற்போது இவர்கள் இணைந்து பணியாற்றிய 'மா இண்டி பங்காரம்' திரைப்படம் நேற்று முன் தினம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. நந்தினி ரெட்டி இயக்கத்தில் உருவான இந்தத் திரைப்படத்திற்கு, ராஜ் நிடிமோரு திரைக்கதை எழுதியுள்ளார். சமந்தாவின் திரைப்பயணத்தில் இது ஒரு முக்கியமான கட்டமாக அமைந்துள்ள நிலையில், அவர் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கவிருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சமூக வலைதளங்களில் இத்தம்பதியருக்குப் பலரும் தங்கள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva