பிறக்க போகும் குழந்தைக்கு பெயர் வைத்த ரசிகர்கள்.. சமந்தாவின் கமெண்ட் என்ன தெரியுமா?
நடிகை சமந்தாவின் கர்ப்ப கால புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. சமீபத்தில் அவர் வெளியிட்ட புகைப்படங்களில் பேபி பம்ப் மற்றும் கர்ப்ப கால பொலிவுடன் காணப்பட்டார். இதையடுத்து ரசிகர்கள் பலரும் வாழ்த்துகளையும் அன்பையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அப்போது ரசிகர் ஒருவர் சமந்தா மற்றும் ராஜ் நிடிமோரு ஆகியோரின் பெயர்களை இணைத்து, பெண் குழந்தைக்கு ‘சமைரா’, ஆண் குழந்தைக்கு ‘சமராஜ்’ என்று பெயர் வைக்கலாம் என பரிந்துரைத்துள்ளார். மேலும் சமந்தா தன்னையும் குழந்தையையும் கவனித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த பெயர் பரிந்துரைக்கு சமந்தா அளித்த பதில்தான் தற்போது இணையத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது. ‘சமராஜ்’ என்ற பெயரை குறிப்பிட்டு, “SAMRAJ. A tad full of ourselves, don’t you think?” என்று சிரிப்பு கலந்த பதிலை அவர் தெரிவித்துள்ளார். தன்னை மற்றும் ராஜை வைத்து உருவாக்கப்பட்ட பெயர் சற்று தங்களைப் பற்றியே அதிகமாக இருப்பது போல இல்லையா என்பதே அவரது நகைச்சுவையான கருத்து.
இதற்கிடையில், சமந்தா தனது கர்ப்ப கால அனுபவங்கள் குறித்து ரசிகர்களுடன் அவ்வப்போது பகிர்ந்து வருகிறார். இன்ஸ்டாகிராமில் ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அவர், குழந்தைக்கான பொருட்களை ஏற்கெனவே வாங்கியிருப்பதாகவும், அவற்றை பார்த்து சற்று பதற்றமாக இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.
சமந்தா மற்றும் ராஜ் நிடிமோரு தம்பதிக்கு முதல் குழந்தை டிசம்பர் 2026ல் பிறக்கலாம் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஆனால் சரியான பிரசவ தேதியை அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை.
Edited by Siva