வியாழன், 4 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 4 டிசம்பர் 2025 (11:30 IST)

நான் தூக்கமில்லாத ஒரு இரவை கழித்தேன்.. சமந்தா கணவர் ராஜ் முதல் மனைவியின் பதிவு..!

பிரபல நடிகை சமந்தா மற்றும் இயக்குநர் ராஜ் நிடிமோரு ஆகியோரின் திருமணம் டிசம்பர் 1 அன்று கோயம்புத்தூரில் உள்ள இஷா யோகா மையத்தில் நடைபெற்றது.
 
திருமணத்தை தொடர்ந்து, ராஜ் தனது முன்னாள் மனைவி ஷியாமலி தேயிடமிருந்து சட்டப்பூர்வமாக விவாகரத்து பெற்றாரா என்பது குறித்து சமூக ஊடகங்களில் யூகங்கள் பரவின. இந்த வதந்திகளுக்கு ஷியாமலி தே தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரிகள் மூலம் பதிலளித்துள்ளார். அவருடைய பதிவு இதோ:
 
எனக்குக் கிடைத்த அனைத்து அன்புக்கும் நன்றி, நல்வாழ்த்துக்கள், பாசமான வார்த்தைகள், மற்றும் அனைத்து ஆசீர்வாதங்களுக்கும் நன்றி.  நான் தூக்கமில்லாத ஒரு இரவை கழித்தேன், புரண்டு படுத்தேன், விவாதித்தேன். எனக்கு வரும் அனைத்து நன்மைகளையும் நான் அங்கீகரிக்காமல் இருப்பது நன்றி கெட்டதாகவும், மோசமானதாகவும் இருக்கும் என்று உணர்ந்தேன்.
 
நான் பல ஆண்டுகளாக 'இரட்டை இதய தியானத்தை'  பயிற்சி செய்து வருகிறேன். இந்த தியானம் தாய் பூமிக்கும், அனைத்து நபர்களுக்கும் அமைதி, அன்பு, மன்னிப்பு, நம்பிக்கை, ஒளி, மகிழ்ச்சி மற்றும் நல் எண்ணங்களைப் பரப்புவதை உள்ளடக்கியது."
 
எனக்கு எந்த குழுவும், பிஆர் குழுவும், பணியாளர்களும் அல்லது இணை நிர்வாகிகளும் இல்லை. எனது இன்ஸ்டா பக்கத்தை நானே முழுமையா கையாளுகிறேன்.. நானே தனிப்பட்ட முறையில் பதிலளித்து வருகிறேன்," என்று அவர் எழுதினார்.
 
Edited by Mahendran

தமிழ் சினிமாவின் ஜாம்பவான் ஏவிஎம் சரவணன் காலமானார்! திரையுலகினர் அஞ்சலி..!

தமிழ் சினிமாவின் ஜாம்பவான் ஏவிஎம் சரவணன் காலமானார்! திரையுலகினர் அஞ்சலி..!ஏவிஎம் புரொடக்ஷன்ஸின் உரிமையாளரும், தமிழ்த் திரையுலகின் முதுபெரும் தயாரிப்பாளருமான ஏவிஎம் சரவணன் வியாழக்கிழமை அதிகாலை காலமானார். அவருக்கு வயது 86.

சாதிச்சுப்புட்டாரே.. இளையராஜாவுக்கு இழப்பீடு வழங்கிய ‘ட்யூட்’ பட நிறுவனம்

சாதிச்சுப்புட்டாரே.. இளையராஜாவுக்கு இழப்பீடு வழங்கிய ‘ட்யூட்’ பட நிறுவனம்தன் அனுமதியின்றி தன்னுடைய பாடல்களை பட நிறுவனம் பயன்படுத்தக் கூடாது. அதற்கு மீறி பயன்படுத்தினால் இழப்பீடு தர வேண்டும்

முதல் பாகத்தில் செத்து போன கேரக்டர் எப்படி இரண்டாம் பாகத்தில்? ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் விநாயகன்?

முதல் பாகத்தில் செத்து போன கேரக்டர் எப்படி இரண்டாம் பாகத்தில்? ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் விநாயகன்?இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த 'ஜெயிலர்' மாபெரும் வெற்றியடைந்த நிலையில், தற்போது 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது.

தனுஷ், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்.. யாரை காதலிக்கிறார் மிருணாள் தாக்கூர்? பரபரப்பான இன்ஸ்டா பதிவு..!

தனுஷ், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்.. யாரை காதலிக்கிறார் மிருணாள் தாக்கூர்? பரபரப்பான இன்ஸ்டா பதிவு..!'சீதா ராமம்' படப்புகழ் நடிகை மிருணாள் தாக்கூர், சமீப காலமாக நடிகர் தனுஷ் மற்றும் கிரிக்கெட் வீரர் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ஆகிய இருவருடனும் காதலில் இருப்பதாக வதந்திகள் பரவி வந்தன.

ஜப்பானில் வெளியாகும் ‘புஷ்பா 2’.. ஜப்பான் மொழியில் புதிய டிரைலர் வெளியீடு!

ஜப்பானில் வெளியாகும் ‘புஷ்பா 2’.. ஜப்பான் மொழியில் புதிய டிரைலர் வெளியீடு!நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில், இயக்குநர் சுகுமார் இயக்கத்தில் உருவாகி, கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியான "புஷ்பா 2" திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் வசூல் சாதனை படைத்தது. இத்திரைப்படம் ரூ.1,800 கோடிக்கும் அதிகமான வசூலை ஈட்டி மாபெரும் வெற்றிப் படமாக அமைந்தது. மைத்திரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த இந்தப் படத்தில் ஃபகத் ஃபாசில் மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.

