ரசிகர் கூட்டத்திற்கு இடையே சிக்கி தவித்த சமந்தா.. கடை திறப்பு விழாவில் பரபரப்பு..!
ஹைதராபாத்தில் நேற்று நடைபெற்ற கடை திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற நடிகை சமந்தா, கட்டுக்கடங்காத ரசிகர் கூட்டத்திற்கு இடையே சிக்கி தவித்தார். அவரை கண்டதும் உற்சாகமடைந்த ரசிகர்கள், ஒரே நேரத்தில் செல்பி எடுக்கவும் நெருங்கி பார்க்கவும் முயன்றதால் அங்கு தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.
நிலைமை கைமீறிச் சென்றதையடுத்து, சமந்தாவின் தனிப்பட்ட பாதுகாவலர்கள் மற்றும் விழா ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பெரும் போராட்டத்திற்கு பிறகு அவரை பத்திரமாக மீட்டு காரில் அனுப்பி வைத்தனர். இது தொடர்பான வீடியோக்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன.
ஏற்கனவே சில நாட்களுக்கு முன் நிதி அகர்வால் இதேபோல் கூட்டத்தில் சிக்கி அத்துமீறலுக்கு உள்ளான சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், தற்போது சமந்தாவிற்கும் அத்தகைய பாதுகாப்பு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது திரைத்துறையினரிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Mahendran