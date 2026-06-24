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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (11:15 IST)

5 நாட்களில் 50 கோடி கிளப்: பாக்ஸ் ஆபீஸில் மாஸ் காட்டும் சமந்தாவின் எங்கள் தங்கம் !

சமந்தா
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (11:15 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (11:17 IST)
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தமிழ் மற்றும் தெலுங்குத் திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் சமந்தா, தற்போது கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள கதைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருகிறார். அந்த வகையில், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு அவர் சோலோ ஹீரோயினாக மிரட்டியிருக்கும் திரைப்படம் தான்   மா இண்டி பங்காரம். தமிழில் எங்கள் தங்கம் என்ற பெயரில் மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்டு வெளியாகியுள்ளது.
 
கடந்த ஜூன் 19-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இத்திரைப்படம், ரசிகர்களின் ஏகோபித்த வரவேற்பைப் பெற்று பாக்ஸ் ஆபீஸில் புதிய சாதனைகளைப் படைத்து வருகிறது. படம் வெளியாகி 5 நாட்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், உலக அளவில் ரூ. 51.32 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன
 
இப்படத்தை பிரபல இயக்குநர் பி.வி. நந்தினி ரெட்டி இயக்கியுள்ளார். சமந்தாவின் சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான  Tralala மூவிங் பிக்சர்ஸ்  மற்றும் பிரபல பாலிவுட் இயக்குநர்/தயாரிப்பாளர் ராஜ் நிடிமோரு , ஹிமான்ஷு ஆகியோர் இணைந்து இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.
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பாலகிருஷ்ணன்

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