திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (14:27 IST)

நம் முதல் பெண் சூப்பர் ஹீரோ… லோகா படத்தை சிலாகித்த சமந்தா!

துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான  ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

இந்த படம் மோகன்லாலின் ‘ஹ்ருத்யபூர்வம்’ திரைப்படத்தோடு வெளியானது. முதலில் குறைவான திரைகளில் வெளியான இந்த திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று அதன் பின்னர் திரைகள் அதிகரிக்கப்பட்டு கேரளா தாண்டி பேன் இந்தியா அளவில் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது.  படம்  இரண்டாம் வார முடிவில் உலகளவில் 150 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்து 200 கோடி ரூபாய் வசூலை நோக்கி முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில் இந்த படத்தைப் பார்த்த சமந்தா பாராட்டிப் பதிவிட்டுள்ளார். அதில் “விஷ்வல், ஒலி வடிவமைப்பு, ஆக்‌ஷன் என அனைத்தும் வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம் முதல் பெண் சூப்பர் ஹீரோவைப் பார்த்ததுதான் என மனதில் இப்போதும் நிறைந்திருக்கிறது.  சந்திரா கொடுத்த கூஸ்பம்ப்ஸ் நீண்ட நாட்களுக்கு என் மனதில் நிலைத்திருக்கும்” எனக் கூறியுள்ளார்.

இளையராஜா பாடல்களைப் பயன்படுத்த ‘குட் பேட் அக்லி’ படக்குழுவுக்கு தற்காலிகத் தடை.. நீதிமன்றம் உத்தரவு!

இளையராஜா பாடல்களைப் பயன்படுத்த ‘குட் பேட் அக்லி’ படக்குழுவுக்கு தற்காலிகத் தடை.. நீதிமன்றம் உத்தரவு!சமீபகாலமாக பழைய பாடல்களை படங்களில் பயன்படுத்துவது அதிகரித்து வருகிறது. அப்படிப் பயன்படுத்தப்படுபவை பெரும்பாலானவை இளையராஜா பாடல்கள்தான். ஆனால் அந்த பாடல்களின் உரிமை இளையராஜாவிடம் உள்ளதா அல்லது இசை நிறுவனங்களிடம் உள்ளதா என்பது சம்மந்தமான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் உள்ளதால் பல குளறுபடிகள் உருவாகின்றன.

மீண்டும் ஒரு தெலுங்கு படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தம் ஆன தனுஷ்… இயக்குனர் & தயாரிப்பாளர் lock!

மீண்டும் ஒரு தெலுங்கு படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தம் ஆன தனுஷ்… இயக்குனர் & தயாரிப்பாளர் lock!தமிழ் சினிமாவின் சகலகலா வல்லவன் ஆன தனுஷ் தெலுங்கு, இந்தி, பிரென்ச் மற்றும் ஆங்கில மொழிப் படங்கள் வரை சென்று நடித்துவிட்டார். தமிழுக்கு அடுத்து தெலுங்கில் அவருக்கு நல்ல வரவேற்புக் கிடைத்து வருகிறது. தெலுங்கில் அவர் நடித்த ‘சார்’ மற்றும் ‘குபேரா’ போன்ற படங்கள் வணிக ரீதியாக வெற்றி பெற்றன.

அனைவருக்கும் நன்றி.. பிறந்தநாள் அன்று புகைப்படத்தோடு அப்டேட் கொடுத்த மம்மூட்டி!

அனைவருக்கும் நன்றி.. பிறந்தநாள் அன்று புகைப்படத்தோடு அப்டேட் கொடுத்த மம்மூட்டி!மலையாள சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர்களில் ஒருவர் மம்மூட்டி. 350க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் அவர் நடித்துள்ளார். சமீபகாலமாக அவர் கமர்ஷியல் மற்றும் கதையம்சமுள்ள பரிச்சாட்தமான படங்கள் என மாறி மாறி நடித்துக் கவனம் ஈர்த்து வருகிறார். 74 வயதாகும் அவர் தற்போதும் பிஸியான நடிகராக வித்தியாசமானக் கதைக்களங்களைத் தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார்.

தனது தாயார் நடித்த படத்தின் ரீமேக்கில் நடிக்கும் ஜான்வி கபூர்!

தனது தாயார் நடித்த படத்தின் ரீமேக்கில் நடிக்கும் ஜான்வி கபூர்!தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி என பலமொழிகளில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகையாக திகழ்ந்தவர் ஸ்ரீதேவி. அவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் துபாயில் இயற்கை எய்தினார். இதையடுத்து அவரின் மூத்தமகளான ஜான்வி கபூர் சினிமாவில் அறிமுகமாகி நடித்து வருகிறார்.

இன்னும் குறையாக லோகா fever… 365 நள்ளிரவுக் காட்சிகள் அதிகரிப்பு!

இன்னும் குறையாக லோகா fever… 365 நள்ளிரவுக் காட்சிகள் அதிகரிப்பு!துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com