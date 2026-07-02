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13 நாட்களில் இத்தனை கோடியா? பாக்ஸ் ஆபீஸில் ருத்ரதாண்டவம் ஆடும் சமந்தாவின் 'எங்கள் தங்கம்'!
தென்னிந்திய திரையுலகில் தனக்கெனப் பிரம்மாண்ட ரசிகர்கள் பட்டாளத்தைக் கொண்டுள்ள நடிகை சமந்தா, லீட் ரோலில் நடித்து அவரே தயாரித்துள்ள திரைப்படம் 'எங்கள் தங்கம்'. தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு (மா இண்டி பங்காரம்) ஆகிய இரு மொழிகளிலும் கடந்த ஜூன் 19-ஆம் தேதி வெளியான இப்படம் தியேட்டர்களில் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.
நந்தினி ரெட்டி இயக்கத்தில், குடும்ப பின்னணியில் ஒரு பக்கா ஆக்ஷன் த்ரில்லராக உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் சமந்தாவின் கணவராக திகாந்த் மஞ்சாலேவும், மிரட்டலான வில்லன் பாத்திரத்தில் குல்ஷன் தேவ்வையாவும் நடித்துள்ளனர். குறிப்பாக, ஹாலிவுட் ஸ்டன்ட் மாஸ்டர் லீ விட்டேக்கர் வடிவமைப்பில் சமந்தா செய்யும் சண்டைக் காட்சிகள் தியேட்டர்களில் விசில் பறக்க வைக்கின்றன. சந்தோஷ் நாராயணனின் அதிரடியான பின்னணி இசையும், ஓம் பிரகாஷின் கேமரா மேஜிக்கும் படத்திற்குப் பெரும் பலமாக அமைந்துள்ளது.
இந்நிலையில், படம் வெளியாகி 13 நாட்கள் நிறைவடைந்துள்ள சூழலில், இதன் உலகளாவிய பாக்ஸ் ஆபீஸ் வசூல் விபரம் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, 'எங்கள் தங்கம்' திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் இதுவரை ரூ.85.27 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளதாகத் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. லேடி பாட்ஷா மோடில் சமந்தா மிரட்டியுள்ள இந்தத் திரைப்படம் விரைவில் ரூ.100 கோடி கிளப்பில் இணையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.