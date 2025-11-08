சனி, 8 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: சனி, 8 நவம்பர் 2025 (11:01 IST)

இயக்குனர் ராஜ் உடன் கட்டிப்பிடித்த போட்டோவை வெளியிட்ட சமந்தா.. காதல் உறுதியா?

இயக்குனர் ராஜ் உடன் கட்டிப்பிடித்த போட்டோவை வெளியிட்ட சமந்தா.. காதல் உறுதியா?
நடிகை சமந்தா மற்றும் பிரைம் வீடியோ நிகழ்ச்சிகளின் தயாரிப்பாளர் ராஜ் இடையேயான காதல் வதந்திகள் தற்போது வலுப்பெற்றுள்ளன. இருவரும் தங்கள் உறவை வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லை என்றாலும், அவர்களின் தொடர்ச்சியான பொது தோற்றங்கள் இந்த ஊகங்களுக்கு மேலும் தூண்டுகோலாக அமைந்தன.
 
இந்நிலையில், சமந்தா தனது புதிய வாசனை திரவிய பிராண்டான 'சீக்ரெட் அல்கெமிஸ்ட்' வெளியீட்டு விழாவின் படங்களை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ளார். அதில், ராஜ் உடன் அவர் மிகவும் நெருக்கமாக, ராஜ் இடுப்பை பிடித்திருக்க அவரை அணைத்தவாறு இருக்கும் புகைப்படம், அவர்களின் உறவு உறுதி செய்யப்பட்டதற்கான குறிப்பாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
சமந்தா, "நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரால் சூழப்பட்டிருக்கிறேன். இது ஒரு ஆரம்பம் மட்டுமே," என்று அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
சமந்தாவும் ராஜும் ஏற்கனவே 'தி ஃபேமிலி மேன் 2' மற்றும் 'சிட்டாடெல்: ஹனி பன்னி' போன்ற தொடர்களில் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளனர். தற்போது இருவரும் 'ரக்த் யுனிவர்ஸ்: தி ப்ளடி கிங்டம்' என்ற புதிய தொடரிலும் பணியாற்றி வருகின்றனர். அவர்களின் புதிய புகைப்படம், இந்தக் காதல் வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
 
Edited by Siva
 

பிக்பாஸ் தமிழ் 9: அதிரடி டபுள் எவிக்ஷன்.. இந்த வாரம் வெளியேறுபவர்கள் யார் யார்?

பிக்பாஸ் தமிழ் 9: அதிரடி டபுள் எவிக்ஷன்.. இந்த வாரம் வெளியேறுபவர்கள் யார் யார்?விஜய் டிவியின் பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியில் முதல் முறையாக ஒரே நேரத்தில் இரண்டு போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Thalaivar 173: சுந்தர்.சிக்கு டபுள் சேலரி!.. ரஜினி படத்தின் மொத்த பட்ஜெட் இவ்வளவு கோடியா?..

Thalaivar 173: சுந்தர்.சிக்கு டபுள் சேலரி!.. ரஜினி படத்தின் மொத்த பட்ஜெட் இவ்வளவு கோடியா?..அருணாச்சலம் படத்திற்கு பின் 28 வருடங்கள் கழித்து இயக்குனர் சுந்தர்.சியும் ரஜினியும் ஒரு புதிய படத்தில் இணையவிருக்கிறார்கள். இந்த படத்தை கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவுள்ளது.

விஜயின் பாடும் கடைசி பாடல்.. ‘ஜனநாயகனின்’ ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் எப்படி வந்துருக்கு தெரியுமா?

விஜயின் பாடும் கடைசி பாடல்.. ‘ஜனநாயகனின்’ ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் எப்படி வந்துருக்கு தெரியுமா?ரசிகர்களால் தளபதி என அழைக்கப்படும் நடிகர் விஜய் கோட் திரைப்படத்திற்கு பின் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன்

SSMB29: ராஜமௌலி - மகேஷ்பாபு படத்தில் வில்லனாக பிருத்திவிராஜ்!.. போஸ்டரே டெரரா இருக்கே!..

SSMB29: ராஜமௌலி - மகேஷ்பாபு படத்தில் வில்லனாக பிருத்திவிராஜ்!.. போஸ்டரே டெரரா இருக்கே!..பாகுபலி, பாகுபலி 2 ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்கள் மூலம் இந்திய சினிமா ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் ராஜமௌலி. பாகுபலிக்கு முன் அவர் நான் ஈ, மகதீரா போன்ற படங்களை இயக்கியிருந்தாலும் பாகுபலி, பாகுபலி 2 ஆகிய படங்கள் ராஜமௌலியை பெரிய அளவில் கொண்டு போய் சேர்த்தது.

சுந்தர்.சியின் திரையுலக பயணம்.. ரஜினி 173ல் எப்படி வொர்க் அவுட் ஆகப் போகிறது?

சுந்தர்.சியின் திரையுலக பயணம்.. ரஜினி 173ல் எப்படி வொர்க் அவுட் ஆகப் போகிறது?இன்று கோடம்பாக்கத்தில் பெரும் பரபரப்பாக பேசப்படும் செய்தி ரஜினி சுந்தர் சி கமல் கூட்டணி பற்றித்தான்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com