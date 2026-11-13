நடிகை சாய்பல்லவியின் காலில் விழுந்து கதறியழுத வசனகர்த்தா.. என்ன நடந்தது?
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ராமாயணா: பாகம் 1' திரைப்படத்தில் சீதை கதாபாத்திரத்தில் நடித்தபோது தனக்கு ஏற்பட்ட நெகிழ்ச்சியான அனுபவத்தை நடிகை சாய் பல்லவி பகிர்ந்துள்ளார். அண்மையில் யூடியூப் சேனல் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் பேசிய அவர், படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் தன்னை கண்கலங்க வைத்ததாக குறிப்பிட்டார்.
படப்பிடிப்பு இடைவேளையின்போது சாதாரணமாக போன் பேசிக்கொண்டும், ஒப்பனை செய்து கொண்டும் இருந்த தன்னை பார்த்த வசனகர்த்தா , தான் சீதையாக நடித்து முடித்ததும் திடீரென தனது கால்களில் விழுந்து வணங்கியதாக சாய் பல்லவி தெரிவித்தார். இதனை சற்றும் எதிர்பாராத தான் அதிர்ச்சியடைந்ததாகவும், அவர் அழுவதற்கு முன்பே தான் உணர்ச்சிவசப்பட்டு அழ தொடங்கிவிட்டதாகவும் அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.
மக்கள் தினமும் வழிபடும் ஒரு தெய்வீக கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும்போது, அதன் மீது அவர்கள் வைத்திருக்கும் பக்தியையும் அன்பையும் அச்சம்பவம் தனக்கு உணர்த்தியதாக சாய் பல்லவி தெரிவித்துள்ளார். இரண்டு பாகங்களாக உருவாகும் இப்படத்தில் ரன்பீர் கபூர் ராமராகவும், யாஷ் ராவணனாகவும் நடித்துள்ளனர். இதன் இரண்டாம் பாகம் 2028-ஆம் ஆண்டு வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.