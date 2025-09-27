சனி, 27 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: சனி, 27 செப்டம்பர் 2025 (08:36 IST)

மலையாள சினிமாவில் யாரும் படைக்காத சாதனையை முதல் படத்திலேயெ நிகழ்த்திய சாய் அப்யங்கர்!

மலையாள சினிமாவில் யாரும் படைக்காத சாதனையை முதல் படத்திலேயெ நிகழ்த்திய சாய் அப்யங்கர்!
கடந்த சில ஆண்டுகளில் இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அளவில் கவனம் பெற்று வருகின்றனர் சுயாதீன இசைக்கலைஞர்கள். அதில் முன்னணியில் உள்ளார் சாய் அப்யங்கர். இவர் இசையமைத்து பாடி வெளியிட்ட ‘கட்சி சேர’, ‘ஆச கூட’ மற்றும் ‘சித்திரி புத்திரி’ ஆகிய பாடல்கள் மிகப்பெரிய கவனத்தைப் பெற்றன. இவர் பாடகர்கள் திப்பு மற்றும் ஹரிணி ஆகியோரின் மகன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையடுத்து அவர் ராகவா லாரன்ஸ் நடிக்கும் ‘பென்ஸ்’, சூர்யா நடிக்கும் ‘சூர்யா 45’ மற்றும் ப்ரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கும் புதிய படம், சிம்பு நடிக்கும் அவரின் 49 ஆவது மற்றும் 51 ஆவது படம் மற்றும் அட்லி அல்லு அர்ஜுன் இணையும் படம் ஆகியவற்றுக்கு இசையமைக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். இது தவிர கார்த்தியின் ‘மார்ஷல்’ படத்துக்கும் அவர்தான் இசை என சொல்லப்படுகிறது. தற்போது அவர் கைவசம் பத்துக்கும் மேற்பட்ட படங்கள் உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

அவரின் முதல் ரிலீஸாக மலையாளப் படமான ‘பல்டி’ ரிலீஸாகியுள்ளது. இந்த படத்துக்காக அவருக்கு 2 கோடி ரூபாய் சம்பளமாகக் கொடுக்கப்பட்டதாக படத்தின் தயாரிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார். இதுவரை மலையாளத்தில் முன்னணி இசையமைப்பாளர்கள் கூட அவ்வளவு சம்பளம் வாங்கியதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சுதாரித்து கொண்ட ஓடிடி நிறுவனங்கள்.. இனிமேல் பெரிய பட்ஜெட் தயாரிப்பாளர்களுக்கு சிக்கல்?

சுதாரித்து கொண்ட ஓடிடி நிறுவனங்கள்.. இனிமேல் பெரிய பட்ஜெட் தயாரிப்பாளர்களுக்கு சிக்கல்?இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் இயக்கி வரும் "வேட்டம்" படத்தின் படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த படத்தில் நடிகர் தினேஷ் கதாநாயகனாகவும், ஆர்யா வில்லனாகவும் நடிக்கின்றனர்.

வெற்றிமாறன் அடுத்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைப்பாளரா? ஜிவி பிரகாஷ் கூட்டணி முறிவா?

வெற்றிமாறன் அடுத்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைப்பாளரா? ஜிவி பிரகாஷ் கூட்டணி முறிவா?இயக்குநர் வெற்றிமாறன் மற்றும் இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் ஆகியோர் தமிழ் சினிமாவின் மிகவும் வெற்றிகரமான கூட்டணியாக அறியப்படுகின்றனர். 'பொல்லாதவன்', 'ஆடுகளம்', 'விசாரணை' போன்ற பல சிறந்த படங்களில் இவர்கள் இணைந்து பணியாற்றி, ரசிகர்களின் பாராட்டை பெற்றனர். இந்த நிலையில், வெற்றிமாறனின் புதிய படத்திற்கு அனிருத் இசையமைப்பாளராக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தாய்லாந்தில் சிம்பு - லோகேஷ் எதிர்பாராத சந்திப்பு.. புதிய கூட்டணி உருவாகிறதா?

தாய்லாந்தில் சிம்பு - லோகேஷ் எதிர்பாராத சந்திப்பு.. புதிய கூட்டணி உருவாகிறதா?தமிழ் திரையுலகில் பரபரப்பான இயக்குநராக வலம் வரும் லோகேஷ் கனகராஜ் மற்றும் நடிகர் சிம்பு இருவரும் தாய்லாந்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஃபுகெட் தீவில் ஒன்றாக காணப்பட்டனர். தனித்தனியாக பயணம் மேற்கொண்ட இருவரும், அங்கு எதிர்பாராத விதமாக சந்தித்து, தங்கள் ஓய்வு நேரத்தை ஒன்றாகக் கழித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இவர்களின் சந்திப்பு, எதிர்காலத்தில் ஒரு புதிய சினிமா கூட்டணி உருவாக வாய்ப்புள்ளதா என்ற கேள்வியை ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுப்பியுள்ளது.

ஊடகங்கள் மீது வழக்கு போடுவேன்: ரூ.15 கோடி விவகாரம் குறித்து ஷில்பா ஷெட்டி எச்சரிக்கை..!

ஊடகங்கள் மீது வழக்கு போடுவேன்: ரூ.15 கோடி விவகாரம் குறித்து ஷில்பா ஷெட்டி எச்சரிக்கை..!தனது கணவர் ராஜ் குந்த்ராவிடமிருந்து ரூ. 15 கோடி பெற்றதாக சில ஊடகங்கள் வெளியிட்ட செய்திகளுக்கு எதிராக, நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப் போவதாக எச்சரித்துள்ளார்.

தேசிய விருது வென்ற 'பார்க்கிங்' திரைப்படத்தின் இயக்குனர் ராம் குமார் பாலகிருஷ்ணனின் பிரத்யேக நேர்காணல்!

தேசிய விருது வென்ற 'பார்க்கிங்' திரைப்படத்தின் இயக்குனர் ராம் குமார் பாலகிருஷ்ணனின் பிரத்யேக நேர்காணல்!71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில், சிறந்த தமிழ் திரைப்படத்துக்கான விருதை வென்று, அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது 'பார்க்கிங்' திரைப்படம். சிறந்த திரைப்படம் மற்றும் சிறந்த ஒலிப்பதிவு என இரண்டு விருதுகளை வென்றது. இந்த திரைப்படத்தை இயக்கியவர் இயக்குனர் ராம் குமார் பாலகிருஷ்ணன். டெல்லியில் நடைபெற்ற விருது வழங்கும் விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்களிடமிருந்து விருதை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு, அவர் Webdunia-க்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார். அந்த தகவல் இதோ:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com