சச்சின் டெண்டுல்கர் பார்த்து பாராட்டிய தமிழ் திரைப்படம்.. இயக்குனர் பெருமிதம்..!
கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர், தான் சமீபத்தில் பார்த்த தமிழ் திரைப்படமான '3BHK' குறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பாராட்டியுள்ளார்.
சச்சின் தனது ரெடிட் தளத்தில் 'ஆஸ்க் மீ எனிதிங்' என்ற பக்கத்தில் "நீங்கள் அடிக்கடி திரைப்படங்கள் பார்ப்பீர்களா? உங்களுக்கு பிடித்த திரைப்படங்கள் யாவை?" என்று ஒரு ரசிகர் கேட்டிருந்தார். அதற்கு பதிலளித்த சச்சின், "நேரம் கிடைக்கும்போதெல்லாம் பார்ப்பேன். சமீபத்தில் நான் ரசித்த திரைப்படங்கள் '3BHK' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
சச்சினின் பதிவை பார்த்த இந்த படத்தின் இயக்குனர் ஸ்ரீ கணேஷ், "அன்புள்ள சச்சின் டெண்டுல்கர் சார், நீங்கள் எங்கள் குழந்தை பருவ நாயகன். இந்த பாராட்டு எங்கள் படமான '3BHK'க்கு மிகவும் முக்கியமானது" என்று குறிப்பிட்டு, அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்தார். அதேபோல் இந்த படத்தில் சித்தார்த்தின் ஜோடியாக நடித்த நடிகை சைத்ரா ஆச்சார், சச்சினின் பாராட்டுக்கு தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
