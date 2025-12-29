திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (19:10 IST)

கை, காலை மட்டும் ஆட்டிக்கிட்டு சூப்பர் ஸ்டார் ஆகல.. ரஜினி குறித்து எஸ்.பி.முத்துராமன்

ரஜினியை வைத்து கிட்டத்தட்ட பல படங்களை இயக்கியவர் இயக்குனர் எஸ்.பி.முத்துராமன். ரஜினி ஹீரோவாக முதன் முதலில் நடித்த புவனா ஒரு கேள்விக்குறியில் ஆரம்பித்து அவருடைய 25வது படமான பாண்டியன் வரைக்கும் ரஜினியின் வித்தியாசமான தோற்றத்தை பிரதிபலிக்கும் விதமாக படங்களைகொடுத்து இன்று ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக ரஜினியை மாற்றியதில் முத்துராமனுக்கு பெரும் பங்கு இருக்கிறது.
 
ஒரு முறை பாலச்சந்தர் கூறும் போது நான் ஒரு வைரத்தை கண்டுபிடித்தேன். ஆனால் அதை நல்ல முறையில் பட்டை தீட்டியது முத்துராமன் தான் என ரஜினியின் வளர்ச்சியை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அந்த வகையில் ரஜினியை வைத்து முத்துராமன் இயக்கிய ஒவ்வொரு படத்திலும் ரஜினி விதவிதமான கேரக்டர்கள்தான் பெரியளவில் பேசப்பட்டிருக்கின்றன. 
புவனா ஒரு கேள்விக்குறிக்கு முன்பு வரை வெறும் ஸ்டைல் மூலமாகத்தான் ரஜினி அறியப்பட்டார்.
 
ஆனால் அந்தப் படத்திற்கு பிறகுதான் ரஜினியால் நடிக்கவும் முடியும் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு காட்டியவர் முத்துராமன். அப்படிப்பட்ட முத்துராமன் சமீபத்தில்  ஒரு பேட்டியில் கூறும் போது ரஜினி வெறும் கை கால்களை ஆட்டி ஆட்டியே சூப்பர் ஸ்டார் ஆனவர்கள் என்று சில பேர் சொல்கிறார்கள். ஆனால் அப்படி கிடையாது. அவருடைய அந்தப் படத்திற்கு பின்னணியில் ரஜினியின் கடின உழைப்பும் முயற்சியும் இருக்கிறது.
 
ஒன்றை ரஜினி நினைத்துவிட்டால் அதை செய்யாமல் இருக்கமாட்டார். புவனா ஒரு கேள்விக்குறியில் அவருக்கு தமிழே பேசவரல. ஒரு பக்கம் நீளம் கொண்ட வசனத்தை கொடுத்தேன். தமிழ் டையலாக் சொல்லிக் கொடுக்க ஒரு வாத்தியார் எப்பவும் இருப்பார். அவர்தான் ரஜினிக்கு டிரெயினிங் கொடுப்பார். ஆனால் ரஜினி அந்த வசனத்தை பார்த்ததும் ஓடிவிட்டார். பின் அவரை தேடிப்பிடித்து கொண்டு வந்தோம்.
 
ஏன் ரஜினி ஓடிப் போன என்று கேட்டேன். அதற்கு பாலச்சந்தர் ஒரு முழுப் படத்துக்கே இவ்வளவு டையாக் கொடுக்கமாட்டார். ஆனா நீங்க ஒரு காட்சிக்கு இப்படியா என கேட்டார். பாரு ரஜினி, உன்னால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு முயற்சி பண்ணு. நான்கு வசனமாக டேக் எடுத்துக் கொள்ளலாம். நீ ரெடி ஆன பிறகு சொல்லு. அதன் பிறகுதான் டேக் போவேன் என்று சொல்லி தமிழை கற்று கொள்ள வைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்று பஞ்சு அருணாச்சலம் அளவுக்கு கதைகளை எழுதும் அளவுக்கு அவர் வந்துவிட்டார் என ரஜினியை பற்றி முத்துராமன் கூறினார்.

கனி வெளியேற்றம் மக்கள் முடிவில்லையா? வழக்கம்போல் அரசியல் செய்ததா விஜய் டிவி?

கனி வெளியேற்றம் மக்கள் முடிவில்லையா? வழக்கம்போல் அரசியல் செய்ததா விஜய் டிவி?பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9-ல் இருந்து கனி திரு வெளியேற்றப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சியையும் சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. சான்ட்ராவை விட கனி திரு சிறப்பாக விளையாடியும், அவர் வெளியேற்றப்பட்டதன் பின்னணியில் 'பிக் பாஸ் அரசியல்' இருப்பதாக ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

ஏன் மக்களுக்கு என்னைப் பிடிக்கவில்லை? பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய கனி வருத்தம்..!

ஏன் மக்களுக்கு என்னைப் பிடிக்கவில்லை? பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய கனி வருத்தம்..!பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9-ல் இருந்து கடந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட்ட கனி திரு, தனது எவிக்ஷன் குறித்து முதல்முறையாக உருக்கமான வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். மக்கள் தீர்ப்பை தான் மதிப்பதாகவும், ஆனால் இந்த வெளியேற்றத்தை தன்னால் இன்னும் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றும் அவர் அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

துச்சமாக நினைத்து எட்டி உதைத்த சிவகார்த்திகேயன்! இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரே

துச்சமாக நினைத்து எட்டி உதைத்த சிவகார்த்திகேயன்! இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரேசுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ரவிமோகன், அதர்வா ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் பராசக்தி.

இளம் நடிகருடன் இணைந்த கௌதம் மேனன்.. விண்ணை தாண்டி வருவாயா போல காதல் கதையா?

இளம் நடிகருடன் இணைந்த கௌதம் மேனன்.. விண்ணை தாண்டி வருவாயா போல காதல் கதையா?இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கவுள்ள அடுத்த திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் குறித்த சுவாரசியமான தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவிலும் அதிகாலை காட்சி கிடையாது.. ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு சிக்கலா?

கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவிலும் அதிகாலை காட்சி கிடையாது.. ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு சிக்கலா?தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியாகவுள்ளது. எச். வினோத் இயக்கத்தில் கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் கோலாகலமாக நடந்து முடிந்த நிலையில், தற்போது திரையரங்கு காட்சிகள் குறித்த முக்கிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

