Last Modified: Sunday, 24 May 2026 (16:01 IST)

விஜய் இடத்தை சூர்யா பிடிப்பார்... கருப்பு 2 வரும்!.. ஹைப் ஏத்தும் ஆர்.ஜே.பாலாஜி.

ரஜினிகாந்துக்கு பின் தனக்கென ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டத்தை உருவாக்கியவர் நடிகர் விஜய். 30 வருடங்களுக்கு மேல் பல திரைப்படங்களில் நடித்து பெரிய ரசிகர் கூட்டத்தை வைத்திருக்கிறர் விஜய். ஒரு கட்டத்தில் சம்பளத்தில் ரஜினியை இவர் ஓவர்டேக் செய்தார். அதனால்தான் இவரை சூப்பர் ஸ்டார் என சில நடிகர்கள் அழைத்தார்கள்.

தற்போது விஜய் சினிமாவை விட்டு அரசியலுக்கு வந்து விட்டார். அவர் கடைசியாக நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் இதுவரை வெளியாகவில்லை. அதேநேரம் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக மாறிவிட்டார்.

ஒருபக்கம் ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்த கருப்பு திரைப்படம் ரசிகர்களின் வரவேற்பை பற்றி தியேட்டர்களில் நன்றாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. சூர்யா இதுவரை நடித்த திரைப்படங்களிலேயே கருப்பு திரைப்படம் அதிக வசூலை பெற்றிருக்கிறது. ஏற்கனவே இந்த படத்தின் வசூல் 200 கோடியை தாண்டிவிட்டது. எப்படியும் 250 கோடி வசூலை கருப்பு படம் தாண்டும் என கணிக்கப்படுகிறது.

இன்று செய்தியாளிடம் பேசிய ஆர்.ஜே பாலாஜி ‘விஜய் சார் சினிமாவிலிருந்து சென்று விட்டதால் வெற்றிடம் இல்லை.. சூர்யா போன்ற சில நடிகர்கள் விஜய் சாரின் இடத்தை பிடிப்பார்கள்’ என்று கூறினார். மேலும் ‘கருப்பு 2 எடுப்பீர்களா?’ என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு ‘கருப்பு 2 கண்டிப்பாக வெளிவரும்... அரசியல் தொடர்பான காட்சிகள் அதில் இடம் பெற்றிருக்கும்’ என ஹைப் ஏற்றியிருக்கிறார் ஆர்.ஜே பாலாஜி.

