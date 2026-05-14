Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 14 May 2026 (13:38 IST)

கருப்பு ரீலீஸ் ஆகல!.. ப்ளீஸ் மன்னிச்சுக்கோங்க!.. கண்ணீர் விட்ட ஆர்.ஜே.பாலாஜி

Publish: Thu, 14 May 2026 (13:38 IST) Updated: Thu, 14 May 2026 (13:43 IST)
எஸ்.ஆர்.பிரபு தயாரிப்பில் சூர்யா, திரிஷா, ஆர்.ஜே.பாலாஜி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கியுள்ள திரைப்படம் கருப்பு. இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் பணிகள் முடிந்து சில மாதங்களுக்கு முன்பே ரிலீசுக்கு  தயாராகிவிட்டது. ஆனாலும் ஓடிடி உரிமை விற்கப்படாததால் படம் வெளியாகவில்லை. எனவே ரிலீஸ் தேதி தள்ளிக்கொண்டே சென்றது. ஒருவழியாக இந்த படம் மே 14ம் தேதியான இன்று வெளியாகும் என படக்குழு சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது. அதோடு சமீபத்தில் வெளியான இந்த படத்தின் டிரெய்லர் வீடியோவும் ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது.

சூர்யாவுக்கு கடந்த பல வருடங்களாகவே ஒரு சூப்பர் ஹிட் படம் அமையவில்லை. அந்த இடைவெளியை கருப்பு படம் நிரப்பும் என சூர்யாவும் நம்பிக்கொண்டு காத்திருக்கிறார். ஆனால் இந்த படம் இன்று காலை வெளியாகவில்லை.. இந்த படம் தொடர்பாக வாங்கிய கடனை தயாரிப்பாளர் திருப்பிக் கொடுக்கவில்லை என்பதால் படம் வெளியாகவில்லை. தற்போது அது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில், வீடியோ வெளியிட்ட கருப்பு பட இயக்குனர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி ‘கருப்பு படம் தற்போது வரை வெளியாகவில்லை.. எல்லோரும் என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள்.. தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா என எல்லா இடத்திலும் சூர்யா ரசிகர்கள் தியேட்டருக்கு படம் பார்க்க ஆவலோடு சென்றார்கள்..

ஆனால் படம் வெளியாகவில்லை.. கருப்பு வரான் குறுக்க யார மாட்டானக்கன்னு நினைச்சோம்.. ஆனால் இந்த படத்திற்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது.. சூர்யா சார் உட்பட பலரும் இந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்வதற்காக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.. கண்டிப்பாக இன்று மாலை கருப்பு படம் வெளியாகும் என நம்புகிறேன்.. சூர்யா ரசிகர்கள் என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள்’ என கண்ணீர் மல்க பேசியிருக்கிறார்.
