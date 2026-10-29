  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. rishikanth-attitude-change-valaipechu-anthanan
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 29 October 2026 (11:10 IST)

அறிமுகப்படுத்திய இயக்குனர் போன் செய்தாலும் எடுப்பதில்லை - ரிஷிகாந்த் குறித்து அந்தணன் சொன்ன தகவல்

ரிஷிகாந்த்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (11:13 IST)
google-news
தமிழ் சினிமாவில் 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரு நிலையான இடத்தைப் பிடிக்கப் போராடி வந்த நடிகர் ரிஷிகாந்த், அண்மையில் வெளியான இரண்டு திரைப்படங்களின் தொடர் வெற்றியால் தற்போது பரவலாகப் பேசப்பட்டு வருகிறார். இரும்புத்திரை, ஹீரோ, ராக்கி, இந்தியன் 2 எனப் பல திரைப்படங்களில் சிறு மற்றும் குணச்சித்திர வேடங்களில் இவர் நடித்திருந்தாலும், அவை இவருக்குப் போதுமான அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத்தரவில்லை. தனது நீண்ட நெடிய பயணத்தில் சந்தித்த ஏமாற்றங்களையும் இன்னல்களையும் சமீபத்தில் சமூக வலைதளத்தில் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துகொண்ட அவர், தற்போது ரசிகர்கள் வழங்கி வரும் பேராதரவுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும் தெரிவித்திருந்தார்.
 
இவரது கலைப்பயணத்தில் மிக முக்கியமான திருப்புமுனையாக அமைந்தது, இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமியின் இயக்கத்தில் இவர் கதாநாயகனாக நடித்த  மொத ராத்திரி  திரைப்படம். சுமார் ஆறு ஆண்டுகால கடின உழைப்புக்கு மத்தியில் உருவான இக்கதையில், முன்னணி நடிகரை நடிக்க வைக்காமல் ரிஷிகாந்தையே கதாநாயகனாகக் களமிறக்க வேண்டும் என்பதில் இயக்குநர் உறுதியாக நின்றார். திரையரங்குகளில் மட்டுமின்றி நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்திலும் இப்படம் பெருமளவில் பேசப்பட்டு டிரெண்டிங்கில் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, கார்த்திக் சுப்பராஜ் தயாரிப்பில், இளையராஜா இசையமைப்பில் கீர்த்தி சுரேஷுடன் இணைந்து இவர் நடித்த 'டோரதி' திரைப்படமும் ரசிகர்களின் ஏகோபித்த கவனத்தை ஈர்த்ததால், ரிஷிகாந்தின் மார்க்கெட் மதிப்பு உயர்ந்தது.

 
இந்த சூழலில், ரிஷிகாந்தின் சமீபத்திய நடவடிக்கைகள் குறித்து வலைபேச்சு அந்தணன் தெரிவித்திருக்கும் கருத்துக்கள் திரைத்துறையில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளன. தொடர் வெற்றிகளுக்குப் பிறகு ரிஷிகாந்தின் அணுகுமுறையில் பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், திரையுலக இயக்குநர்கள் மட்டுமின்றி, அவரை நாயகனாக அறிமுகப்படுத்திய இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமி தொடர்புகொள்ள முயன்றால்கூட அவர் அழைப்புகளை ஏற்பதில்லை என்றும் அந்தணன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். ரிஷிகாந்த் பகிர்ந்த பதிவின் கீழ் இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமியே நகைச்சுவையாகக் குறிப்பிட்ட ஒரு பின்னூட்டத்தையும் இதற்கான உதாரணமாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். ஆரம்ப கால வெற்றிகளுக்குப் பிறகு இதுபோன்று பொறுப்பற்ற முறையில் செயல்பட்டுத் தமிழ் சினிமாவில் காணாமல் போன நடிகர்களை நினைவுகூர்ந்த அந்தணன், பல ஆண்டுகள் போராடிக் கிடைத்த இந்த நல்வாய்ப்புகளைத் தக்கவைத்து க்கொள்ள ரிஷிகாந்த் தனது அணுகுமுறையை உடனடியாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
 
 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தென்னிந்திய படங்களில் ஏன் நடிக்கவில்லை? நடிகை ராதிகா ஆப்தே விளக்கம்...

அறிமுகப்படுத்திய இயக்குனர் போன் செய்தாலும் எடுப்பதில்லை - ரிஷிகாந்த் குறித்து அந்தணன் சொன்ன தகவல்

அறிமுகப்படுத்திய இயக்குனர் போன் செய்தாலும் எடுப்பதில்லை - ரிஷிகாந்த் குறித்து அந்தணன் சொன்ன தகவல்தமிழ் சினிமாவில் 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரு நிலையான இடத்தைப் பிடிக்கப் போராடி வந்த நடிகர் ரிஷிகாந்த்

தென்னிந்திய படங்களில் ஏன் நடிக்கவில்லை? நடிகை ராதிகா ஆப்தே விளக்கம்...

தென்னிந்திய படங்களில் ஏன் நடிக்கவில்லை? நடிகை ராதிகா ஆப்தே விளக்கம்...பாலிவுட் நடிகை ராதிகா ஆப்தே தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய திரைப்படங்களில் நடித்து பிரபலமானவர். இருப்பினும், 2019-ல் வெளியான ‘சித்திரம் பேசுதடி 2’ படத்திற்குப் பிறகு அவர் கடந்த பல ஆண்டுகளாகத் தென்னிந்தியச் சினிமாவில் நடிக்காமல் ஒதுங்கியே இருந்தார். தற்போது தான் ஏன் தென்னிந்திய திரையுலகை விட்டு விலகியிருந்தேன் என்பது குறித்த காரணங்களை அவர் ஓப்பனாக பகிர்ந்துள்ளார்.

பிரபாஸ் படத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பேரன்.. மத்திய அமைச்சருக்கு கடிதம்...

பிரபாஸ் படத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பேரன்.. மத்திய அமைச்சருக்கு கடிதம்...தெலுங்கு நடிகர் பிரபாஸ் நடிப்பில், ஹனு ராகவபுடி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் 'ஃபௌஜி' திரைப்படத்தின் டீசர், இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸை தவறாக சித்தரித்துள்ளதாக கூறி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சீன் ரிலீஸுக்கு முன் திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசித்த சூர்யா...

சீன் ரிலீஸுக்கு முன் திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசித்த சூர்யா...நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள சீன் திரைப்படம் விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ள நிலையில், அவர் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்குச் சென்று சாமி தரிசனம் செய்துள்ளார்.

இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் அடித்த ரஜினி படங்கள்!.., வசூலை குவிக்கும் ஜெயிலர் 2..

இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் அடித்த ரஜினி படங்கள்!.., வசூலை குவிக்கும் ஜெயிலர் 2..தமிழ் சினிமாவில் அதிக ஹிட் படங்களை கொடுத்த நடிகர்களின் பெயரை எடுத்தால் கண்டிப்பாக அதில் ரஜினி முதலிடத்தில் இருப்பார்.