அறிமுகப்படுத்திய இயக்குனர் போன் செய்தாலும் எடுப்பதில்லை - ரிஷிகாந்த் குறித்து அந்தணன் சொன்ன தகவல்
தமிழ் சினிமாவில் 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரு நிலையான இடத்தைப் பிடிக்கப் போராடி வந்த நடிகர் ரிஷிகாந்த், அண்மையில் வெளியான இரண்டு திரைப்படங்களின் தொடர் வெற்றியால் தற்போது பரவலாகப் பேசப்பட்டு வருகிறார். இரும்புத்திரை, ஹீரோ, ராக்கி, இந்தியன் 2 எனப் பல திரைப்படங்களில் சிறு மற்றும் குணச்சித்திர வேடங்களில் இவர் நடித்திருந்தாலும், அவை இவருக்குப் போதுமான அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத்தரவில்லை. தனது நீண்ட நெடிய பயணத்தில் சந்தித்த ஏமாற்றங்களையும் இன்னல்களையும் சமீபத்தில் சமூக வலைதளத்தில் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துகொண்ட அவர், தற்போது ரசிகர்கள் வழங்கி வரும் பேராதரவுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும் தெரிவித்திருந்தார்.
இவரது கலைப்பயணத்தில் மிக முக்கியமான திருப்புமுனையாக அமைந்தது, இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமியின் இயக்கத்தில் இவர் கதாநாயகனாக நடித்த மொத ராத்திரி திரைப்படம். சுமார் ஆறு ஆண்டுகால கடின உழைப்புக்கு மத்தியில் உருவான இக்கதையில், முன்னணி நடிகரை நடிக்க வைக்காமல் ரிஷிகாந்தையே கதாநாயகனாகக் களமிறக்க வேண்டும் என்பதில் இயக்குநர் உறுதியாக நின்றார். திரையரங்குகளில் மட்டுமின்றி நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்திலும் இப்படம் பெருமளவில் பேசப்பட்டு டிரெண்டிங்கில் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, கார்த்திக் சுப்பராஜ் தயாரிப்பில், இளையராஜா இசையமைப்பில் கீர்த்தி சுரேஷுடன் இணைந்து இவர் நடித்த 'டோரதி' திரைப்படமும் ரசிகர்களின் ஏகோபித்த கவனத்தை ஈர்த்ததால், ரிஷிகாந்தின் மார்க்கெட் மதிப்பு உயர்ந்தது.
இந்த சூழலில், ரிஷிகாந்தின் சமீபத்திய நடவடிக்கைகள் குறித்து வலைபேச்சு அந்தணன் தெரிவித்திருக்கும் கருத்துக்கள் திரைத்துறையில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளன. தொடர் வெற்றிகளுக்குப் பிறகு ரிஷிகாந்தின் அணுகுமுறையில் பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், திரையுலக இயக்குநர்கள் மட்டுமின்றி, அவரை நாயகனாக அறிமுகப்படுத்திய இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமி தொடர்புகொள்ள முயன்றால்கூட அவர் அழைப்புகளை ஏற்பதில்லை என்றும் அந்தணன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். ரிஷிகாந்த் பகிர்ந்த பதிவின் கீழ் இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமியே நகைச்சுவையாகக் குறிப்பிட்ட ஒரு பின்னூட்டத்தையும் இதற்கான உதாரணமாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். ஆரம்ப கால வெற்றிகளுக்குப் பிறகு இதுபோன்று பொறுப்பற்ற முறையில் செயல்பட்டுத் தமிழ் சினிமாவில் காணாமல் போன நடிகர்களை நினைவுகூர்ந்த அந்தணன், பல ஆண்டுகள் போராடிக் கிடைத்த இந்த நல்வாய்ப்புகளைத் தக்கவைத்து க்கொள்ள ரிஷிகாந்த் தனது அணுகுமுறையை உடனடியாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.