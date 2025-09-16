செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
vinoth
செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (10:05 IST)

ஜூனியர் என் டி ஆர் & பிரசாந்த் நீல் படத்தில் இணைந்த ரிஷப் ஷெட்டி?

கேஜிஎஃப் படங்களுக்குப் பிறகு இந்தியா முழுவதும் கவனிக்கப்படும் இயக்குனராக ஆகியுள்ளார் பிரசாந்த் நீல். இதையடுத்து அவர் இயக்கிய சலார் திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸாகி தோல்வி படமானது. இதனால் அதன் இரண்டாம் பாகம் அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து அவர் ஜூனியர் என் டி ஆர் நடிப்பில் ஒரு படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் கடந்த சில வாரங்களாக நடந்து வந்த நிலையில் சமீபத்தில் அதில் ஜூனியர் என் டி ஆர் கலந்துகொண்டார். மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இந்த படம் 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் ரிலீஸாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக ருக்மிணி வசந்த் நடிக்கிறார்.

இந்த படத்தில் வில்லனாக டோவினோ தாமஸ் நடிக்கிறார். தற்போது இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமானக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ‘காந்தாரா’ புகழ் ரிஷப் ஷெட்டி இணைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த படம் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் ரிலீசாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அடுத்த ஆண்டு தமிழ்ப் புத்தாண்டுக்கு தள்ளிப் போகும் சூர்யாவின் ‘கருப்பு’… காரணம் நெட்பிளிக்ஸா?

அடுத்த ஆண்டு தமிழ்ப் புத்தாண்டுக்கு தள்ளிப் போகும் சூர்யாவின் ‘கருப்பு’… காரணம் நெட்பிளிக்ஸா?கங்குவா மற்றும் ரெட்ரோ ஆகிய படங்களுக்குப் பிறகு சூர்யா ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகும் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை டிரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார். படத்தில் கதாநாயகியாக த்ரிஷா ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நட்டி நட்ராஜ், ஸ்வாஸிகா மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.

என்னதான் ஆச்சு VJS & மிஷ்கினின் ‘டிரெய்ன்’ படம்?... டிரைலர் அப்டேட்!

என்னதான் ஆச்சு VJS & மிஷ்கினின் ‘டிரெய்ன்’ படம்?... டிரைலர் அப்டேட்!பிசாசு 2 படத்தில் இணைந்து பணியாற்றிய மிஷ்கின் மற்றும் விஜய் சேதுபதி இப்போது ஒரு முழுநீளப் படத்தில் இணைந்து பணியாற்ற உள்ளனர். இந்த படத்தை கலைப்புலி எஸ் தாணு தயாரிக்கிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் நடந்து முடிந்து போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இந்த படத்துக்கு இயக்குனர் மிஷ்கினே இசையமைக்கிறார். பௌசியா ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றுகிறார். படத்தில் நாசர் வில்லனாக நடிக்கிறார்.

ஆங்கில வெப் சீரீஸில் நடிக்கும் சித்தார்த்…!

ஆங்கில வெப் சீரீஸில் நடிக்கும் சித்தார்த்…!மணிரத்னத்திடம் உதவி இயக்குனராக இருந்த சித்தார்த்தை இயக்குனர் ஷங்கர் பாய்ஸ் படம் மூலமாக நடிகராக்கினார். பாய்ஸின் தெலுங்கு வெர்ஷன் சூப்பர் ஹிட்டானதால் அங்கு அவர் முன்னணிக் கதாநாயகன் ஆனார். தொடர்ச்சியாக அங்கு படங்களில் நடித்த அவர் ஒரு கட்டத்தில் இந்தி, தமிழ் என பல மொழிகளில் நடித்து வந்தார்.

ரி ரிலீஸில் ஹாட்ரிக் அடிப்பாரா விஜய்… சூப்பர்ஹிட் ‘குஷி’ ரி ரிலீஸ் அறிவிப்பு!

ரி ரிலீஸில் ஹாட்ரிக் அடிப்பாரா விஜய்… சூப்பர்ஹிட் ‘குஷி’ ரி ரிலீஸ் அறிவிப்பு!சமீபகாலமாக பழைய படங்களின் ரி ரிலீஸ் அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. புதுப்படங்களின் வரவேற்புக் குறைவாக உள்ள நிலையில் சென்னையின் பிரபல திரையரங்குகள் இதுபோல பழைய படங்களை ரி ரிலீஸ் செய்கின்றனர். புது படங்கள் ஓடாததுதான் இதற்குக் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் ரசிகர்கள் பழைய படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பைக் கொடுத்து வருகின்றனர் என்பதே அதிக படங்கள் ரி ரிலீஸ் ஆகக் காரணம்.

கண்கூசும் அழகில் அசத்தும் சம்யுக்தா மேனன்!

கண்கூசும் அழகில் அசத்தும் சம்யுக்தா மேனன்!மலையாள சினிமா உலகில் இருந்துதான் இப்போது தென்னிந்திய சினிமாக்களுக்கு ஹீரோயின்கள் வரிசையாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி வாத்தி படம் மூலம் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர்தான் சம்யுக்தா.தன் பெயருக்குப் பின்னால் மேனன் என்ற சாதி பெயரை நீக்கியதாக அவர் கூறியது பலரின் பாராட்டுகளைப் பெற்றது.

