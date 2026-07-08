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விரைவில் பார்ட் 3!.. காந்தாரா ரசிகர்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்!.. ரிஷப் ஷெட்டி கொடுத்த அப்டேட்!...
கர்நாடக மாநிலத்தில் மலைப்பகுதியில் பழங்குடி மக்களின் கடவுளாக பார்க்கப்படும் காவல் தெய்வமான பஞ்சுருளி தெய்வத்தை அடிப்படையாக வைத்து கன்னட நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் ரிஷப் ஷெட்டி இயக்கி நடித்த திரைப்படம்தான் காந்தாரா. இந்த படம் தமிழ், ஹிந்தி மொழிகளிலும் ஹிட் அடித்து நல்ல வசூலை பெற்றது.
எனவே, இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை காந்தாரா சாப்டர் ஒன் என்கிற தலைப்பில் ரிஷப் ஷெட்டி உருவாக்கினர். இந்த திரிப்படம் கடந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் வெளியாகி நல்ல வசூலை பெற்றது. இந்த படத்தில் ருக்மணி வசந்த், ஜெயராம், குல்சன் தேவையா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர்..
இந்நிலையில்தான, ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய ரிஷப் ஷெட்டி ‘நடிகராக பிஸியாக இருந்தாலும் இயக்கத்தை நான் ஒருபோதும் கைவிடவில்லை.. காந்தாரா பிரான்சைஸின் அடுத்த பாகமாக காந்தாரா சாப்டர் 2-வுக்கான கதைக்களத்தை உருவாக்கும் பணியில் தற்போது ஈடுபட்டிருக்கிறேன்’ எனக் கூறியிருக்கிறார். இது காந்தாரா பட ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
எனவே, இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை காந்தாரா சாப்டர் ஒன் என்கிற தலைப்பில் ரிஷப் ஷெட்டி உருவாக்கினர். இந்த திரிப்படம் கடந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் வெளியாகி நல்ல வசூலை பெற்றது. இந்த படத்தில் ருக்மணி வசந்த், ஜெயராம், குல்சன் தேவையா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர்..
இந்நிலையில்தான, ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய ரிஷப் ஷெட்டி ‘நடிகராக பிஸியாக இருந்தாலும் இயக்கத்தை நான் ஒருபோதும் கைவிடவில்லை.. காந்தாரா பிரான்சைஸின் அடுத்த பாகமாக காந்தாரா சாப்டர் 2-வுக்கான கதைக்களத்தை உருவாக்கும் பணியில் தற்போது ஈடுபட்டிருக்கிறேன்’ எனக் கூறியிருக்கிறார். இது காந்தாரா பட ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
இந்தோனேஷியாவின் 1000 ஆண்டு பழமையான இந்து கோவிலில் பிரதமர் மோடி.. புனரமைப்பு பணிகள் தொடக்கம்..
இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தோனேசியாவின் ஜாவா தீவில் அமைந்துள்ள, 1000 ஆண்டுகள் பழமையான வரலாற்று சிறப்புமிக்க பிரம்பானன் இந்து கோவிலுக்கு சென்று இன்று சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபாடு நடத்தினார். பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் ஆகிய மும்மூர்த்திகளுக்காக கட்டப்பட்ட இந்த உலக புகழ்பெற்ற ஆன்மீக தலத்தை பிரதமர் மோடி பார்வையிட்டதோடு, அதன் தொன்மை மாறாமல் பாதுகாக்கும் புதிய புனரமைப்பு திட்டத்தையும் முறைப்படி தொடங்கி வைத்தார்.
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விரைவில் பார்ட் 3!.. காந்தாரா ரசிகர்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்!.. ரிஷப் ஷெட்டி கொடுத்த அப்டேட்!...
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ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கும் 'சிக்மா' பட ஆடியோ விழா: முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பாரா?
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் 'சிக்மா' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா வரும் ஜூலை 18-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த விழாவில் முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு கோலிவுட் மற்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பரவலாக எழுந்துள்ளது.