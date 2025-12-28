ஞாயிறு, 28 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: ஞாயிறு, 28 டிசம்பர் 2025 (08:40 IST)

விஜய் சொன்ன குட்டி ஸ்டோரி.. ஆட்டோகாரர் செய்த உதவியும், செய்த உதவி திரும்பி வந்தது..!

விஜய் சொன்ன குட்டி ஸ்டோரி.. ஆட்டோகாரர் செய்த உதவியும், செய்த உதவி திரும்பி வந்தது..!
மலேசியாவின் புக்கிட் ஜலீல் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற 'ஜனநாயகன்' திரைப்பட இசை வெளியீட்டு விழா, ஒரு மாபெரும் மக்கள் திருவிழாவாக அமைந்தது. இயக்குனர் எச். வினோத் இயக்கத்தில், விஜய் நடிக்கும் கடைசி திரைப்படம் என்பதால், உலகெங்கிலும் இருந்து ரசிகர்கள் திரண்டு வந்து அரங்கை அதிர செய்தனர். விழாவில் கருப்பு நிற உடையில் ஸ்டைலாக தோன்றிய விஜய், தனது வழக்கமான பாணியில் ஒரு ஆழமான குட்டி ஸ்டோரியைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
 
ஒரு மழை நாளில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒருவர், தன்னிடம் இருந்த குடையை தேவைப்பட்ட ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணிடம் கொடுக்கிறார். அந்த பெண் அதை முதியவர் ஒருவரிடம் கொடுக்க, அவர் அதை மழையில் தவித்த பூ விற்கும் பெண்ணிடம் ஒப்படைக்கிறார். அந்த பெண் ஒரு குழந்தையிடம் குடையை கொடுத்து மழையில் நனையாமல் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறார்.
 
இறுதியில், அந்த குழந்தை குடையுடன் தன் தந்தையை சந்திக்கிறது. அந்த குழந்தையுடைய தந்தை வேறு யாருமல்ல, முதலில் குடையை கொடுத்த அதே ஆட்டோ ஓட்டுநர்தான். நாம் செய்யும் உதவி ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மிடமே திரும்பி வரும். எனவே, பிறருக்கு சிறு உதவிகளை செய்து பழகுங்கள்; அது வாழ்க்கையை இன்னும் அழகாக்கும்!"
 
சிறு உதவிகள் செய்வதன் மூலம் வாழ்க்கையை சுவாரஸ்யமாக்க முடியும் என்ற அவரது அறிவுரை, அங்கு கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்களை நெகிழ செய்தது. திரைத்துறையை விட்டு விலகி அரசியலில் கால்பதிக்கும் வேளையில், தர்மத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தும் விஜய்யின் இந்த பேச்சு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
 
Edited by Siva

20 வயது பெண்ணை காதலிக்கும் 45 வயது சூர்யா.. தயாரிப்பாளர் சொன்ன தகவல்..!

20 வயது பெண்ணை காதலிக்கும் 45 வயது சூர்யா.. தயாரிப்பாளர் சொன்ன தகவல்..!நடிகர் சூர்யாவின் 46-வது திரைப்படம் குறித்த சுவாரசியமான தகவலை தயாரிப்பாளர் நாக வம்சி பகிர்ந்துள்ளார்.

‘ஆல் இன் அழகுராஜா’ படத்திற்கு பின் கார்த்தியின் அடுத்த காமெடி படம்.. இயக்குனர் இந்த பிரபலமா?

‘ஆல் இன் அழகுராஜா’ படத்திற்கு பின் கார்த்தியின் அடுத்த காமெடி படம்.. இயக்குனர் இந்த பிரபலமா?மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படத்தின் பணிகளை தொடர்ந்து, இயக்குனர் சுந்தர் சி தனது அடுத்த மெகா ப்ராஜெக்ட்டை நடிகர் கார்த்தியுடன் தொடங்கவுள்ளார். நீண்ட நாட்களாக பேச்சுவார்த்தையில் இருந்த இந்தக் கூட்டணி, தற்போது மீண்டும் உயிர் பெற்றுள்ளது.

‘ஜனநாயகன்’ படத்தை வாங்கிய நிறுவனம் திடீரென பின்வாங்கியது ஏன்? கைகொடுத்த இன்னொரு நிறுவனம்..!

‘ஜனநாயகன்’ படத்தை வாங்கிய நிறுவனம் திடீரென பின்வாங்கியது ஏன்? கைகொடுத்த இன்னொரு நிறுவனம்..!நடிகர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியாவதற்கு முன்பே பல்வேறு சவால்களை சந்தித்து வருகிறது. குறிப்பாக, ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா மாநிலங்களில் இப்படத்தின் விநியோக உரிமையை பெற்றிருந்த சித்தாரா என்டர்டைன்மென்ட் நிறுவனம் திடீரென அதிலிருந்து பின்வாங்கியது ரசிகர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா.. மலேசிய அரசு விதித்த நிபந்தனைகள் என்னென்ன?

ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா.. மலேசிய அரசு விதித்த நிபந்தனைகள் என்னென்ன?மலேசியாவில் நாளை நடைபெற உள்ள நடிகர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்பட இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வரும் ரசிகர்களுக்குக் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

வெளியான 21 நாட்களில் ரூ.1000 கோடி வசூல்.. பட்ஜெட் வெறும் ரூ.250 கோடி தான்.. சாதனை செய்த படம்..!

வெளியான 21 நாட்களில் ரூ.1000 கோடி வசூல்.. பட்ஜெட் வெறும் ரூ.250 கோடி தான்.. சாதனை செய்த படம்..!திரையுலகையே வியப்பில் ஆழ்த்தும் வகையில், 'துரந்தர்' திரைப்படம் உலகளாவிய வசூலில் ரூ.1006.7 கோடி என்ற பிரம்மாண்ட மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com