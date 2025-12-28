விஜய் சொன்ன குட்டி ஸ்டோரி.. ஆட்டோகாரர் செய்த உதவியும், செய்த உதவி திரும்பி வந்தது..!
மலேசியாவின் புக்கிட் ஜலீல் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற 'ஜனநாயகன்' திரைப்பட இசை வெளியீட்டு விழா, ஒரு மாபெரும் மக்கள் திருவிழாவாக அமைந்தது. இயக்குனர் எச். வினோத் இயக்கத்தில், விஜய் நடிக்கும் கடைசி திரைப்படம் என்பதால், உலகெங்கிலும் இருந்து ரசிகர்கள் திரண்டு வந்து அரங்கை அதிர செய்தனர். விழாவில் கருப்பு நிற உடையில் ஸ்டைலாக தோன்றிய விஜய், தனது வழக்கமான பாணியில் ஒரு ஆழமான குட்டி ஸ்டோரியைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
ஒரு மழை நாளில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒருவர், தன்னிடம் இருந்த குடையை தேவைப்பட்ட ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணிடம் கொடுக்கிறார். அந்த பெண் அதை முதியவர் ஒருவரிடம் கொடுக்க, அவர் அதை மழையில் தவித்த பூ விற்கும் பெண்ணிடம் ஒப்படைக்கிறார். அந்த பெண் ஒரு குழந்தையிடம் குடையை கொடுத்து மழையில் நனையாமல் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறார்.
இறுதியில், அந்த குழந்தை குடையுடன் தன் தந்தையை சந்திக்கிறது. அந்த குழந்தையுடைய தந்தை வேறு யாருமல்ல, முதலில் குடையை கொடுத்த அதே ஆட்டோ ஓட்டுநர்தான். நாம் செய்யும் உதவி ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மிடமே திரும்பி வரும். எனவே, பிறருக்கு சிறு உதவிகளை செய்து பழகுங்கள்; அது வாழ்க்கையை இன்னும் அழகாக்கும்!"
சிறு உதவிகள் செய்வதன் மூலம் வாழ்க்கையை சுவாரஸ்யமாக்க முடியும் என்ற அவரது அறிவுரை, அங்கு கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்களை நெகிழ செய்தது. திரைத்துறையை விட்டு விலகி அரசியலில் கால்பதிக்கும் வேளையில், தர்மத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தும் விஜய்யின் இந்த பேச்சு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
Edited by Siva