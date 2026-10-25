மூக்குத்தி அம்மன் 2 படத்திற்காக நயன்தாராவுக்கு 60 அடி கட் அவுட்: நடிகைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள மிக உயரமான கட் அவுட்..
இயக்குநர் சுந்தர் சி இயக்கத்தில் நயன்தாரா நடித்துள்ள ஆன்மீக திரைப்படமான 'மூக்குத்தி அம்மன் 2' வருகிற நவம்பர் 6-ஆம் தேதி திரைக்கு வரவுள்ளது. வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் மற்றும் ரௌடி பிக்சர்ஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் சினேகா, ரெஜினா கேசண்ட்ரா, ஊர்வசி, யோகிபாபு உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் இணைந்து நடித்துள்ளனர்.
படம் வெளியாவதை முன்னிட்டு, சென்னை செம்பரம்பாக்கத்தில் உள்ள வேல்ஸ் திரையரங்கில் நடிகை நயன்தாராவுக்கு பிரம்மாண்டமான முறையில் 60 அடி உயர கட் அவுட் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் ஒரு நடிகைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள மிக உயரமான கட் அவுட் இதுவாகும். இது சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
இப்படத்தில் முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள நடிகை ரெஜினா கேசண்ட்ரா, நயன்தாராவுக்குக் கிடைத்துள்ள இந்தச் சிறப்பைக் கண்டு வியந்து பாராட்டியுள்ளார். "வரலாற்றில் இடம்பிடிக்க வேண்டிய நாள் இது. தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக ஒரு நடிகைக்கு இவ்வளவு உயரத்தில் கட் அவுட் வைக்கப்பட்டுள்ளது என்னை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது" என்று அவர் தனது நெகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.