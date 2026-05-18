Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 18 May 2026 (09:03 IST)

5 வருடங்களாக ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த கே.ராஜன்!.. தற்கொலைக்கு என்ன காரணம்?...

சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் தொடர்பான சினிமா விழாக்களில் பேசி ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன். வினியோகஸ்தர், தயாரிப்பாளர், இயக்குனர், நடிகர் என பல அவதாரங்களை எடுத்தவர். வினியோகஸ்தர் சங்க தலைவராகவும், தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் முக்கிய பொறுப்பிலும் இருந்திருக்கிறார். 1965ஆம் வருட முதல் சினிமாவில் பயணித்து வருகிறார். அதாவது சினிமாவில் 60 வருட அனுபவங்களைக் கொண்டவர். இவர் இவருக்கு வயது 85..

மிகவும் வெளிப்படையாக பேசும் பழக்கம் கொண்டவர். சிறு பட்ஜெட் படங்களுக்கு ஆதரவாக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வந்தார். இந்நிலையில்தான் நேற்று சென்னை அடையாறு பாலத்தில் இருந்து ஆற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். அவரின் உடலை மீட்ட போலீசார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவரின் உடல் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அவரின் குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது..

இந்நிலையில்தான், அவர் ஏன் தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்கிற கேள்வி திரையுலகிலும், ரசிகர்கள் மத்தியிலும் எழுந்திருக்கிறது. தற்போது அவரைப் பற்றிய ஒரு முக்கிய தகவல் வெளியே தெரிய வந்திருக்கிறது. கடந்த 5 வருடங்களாக கே.ராஜன் தனியாக ஒரு ஹோட்டலில்தான் தங்கியிருந்தார். அதற்கான காரணம் தெரியவில்லை.

குடும்பத்தில் பிரச்சினையா என்பதும் யாருக்கும் தெரியவில்லை.. அதோடு அவருக்கு இருதயம் தொடர்பான பிரச்சனை இருந்துள்ளதால் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்திருக்கிறார். சிலர் அவருக்கு கடன் பிரச்சனை இருந்ததாக சொல்கிறார்கள். உண்மையில் என்ன காரணத்தால் கே ராஜன் தற்கொலை செய்து கொண்டார் என போலீசார் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.
