செவ்வாய், 5 மே 2026
Last Updated : செவ்வாய், 5 மே 2026 (19:33 IST)

விபத்தில் சிக்கிய தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.சவுத்ரி மரணம்!. திரையுலகினர் அதிர்ச்சி..

rb choudhry
நடிகர் ஜீவாவின் தந்தை ஆர்.பி.சவுத்ரி. சூப்பர் குட் பிலிம்ஸ் என்கிற பெயரில் தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கி பல புதிய இயக்குனர்களை தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்தியவர் இவர்.1990ம் வருடம் விக்ரமன் இயக்குனராக அறிமுகமான புது வசந்தம் இந்த நிறுவனத்தில் முதல் படமாக அமைந்தது.

அதன்பின் தொடர்ந்து பல படங்களையும் தயாரித்ததோடு பல புதிய இயக்குனர்களை அறிமுகம் செய்தார் ஆர்பி சவுத்ரி. இந்த நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் விஜய் பல படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட பழமொழிகளிலும் கிட்டத்தட்ட 100 படங்களை இந்த நிறுவனம் நெருங்கி விட்டது. நூறாவது படமாக விஜயை வைத்து தயாரிக்க இந்த நிறுவனம் திட்டமிட்டது. ஆனால், அது நடக்கவில்லை.

இந்நிலையில்தான், ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூரில் ஏற்பட்ட வாகன விபத்தில் ஆர்.பி.சவுத்ரி படுகாயமடைந்தார்.இந்நிலையில், அவர் மரணமடைந்துவிட்டதாக தற்போது  அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவரின் உடல் நாளை சென்னை கொண்டுவரப்படவிருக்கிறது. ஆர்.பி.சவுத்ரியின் மரண செய்தி தமிழ் திரையுலகில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.


’ஜனநாயகன்’ தான் விஜய்யின் கடைசி படம்.. இனிமேல் சினிமா இல்லை...!2026 தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெற்றுள்ள மாபெரும் வெற்றி, அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் அவர்களின் திரையுலக பயணத்தில் ஒரு எதிர்பாராத திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2024-ல் தவெக-வைத் தொடங்கிய விஜய், தான் நடித்து வந்த 'ஜனநாயகன்' திரைப்படமே தனது கடைசிப் படம் என அறிவித்திருந்தார்.

ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளர் வெற்றி.. சுமார் 1 லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஈபிஎஸ் வெற்றி..!2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஆச்சரியமான பல திருப்பங்களை கண்டுள்ளன. குறிப்பாக, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்திலேயே மிக அதிகப்படியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று புதிய சாதனை படைத்துள்ளார். தவெக ஆதரவு பெற்ற சுயேச்சை வேட்பாளர் பிரேம் குமாரை விட 98,110 வாக்குகள் அதிகமாக பெற்று இபிஎஸ் தனது செல்வாக்கை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளார்.

செந்தில் பாலாஜி, பிடிஆர் பழனிவேல்ராஜன், மா சுப்பிரமணியன் தொகுதிகள் நிலவரம்..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள், கோட்டை என கருதப்பட்ட அமைச்சர்களின் தொகுதிகளிலேயே தமிழக வெற்றிக் கழகம் மிகப்பெரிய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேற்குவங்கம், கேரளாவில் ஆட்சி மாற்றம்.. அஸ்ஸாம், புதுவையில் ஆளும் கட்சிக்கு வெற்றி.. முழு விவரங்கள்..!2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் மிகப்பெரிய அரசியல் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, மேற்கு வங்கத்தில் பல தசாப்தங்களாக நீடித்த திரிணாமுல் காங்கிரஸின் ஆதிக்கத்தை சரித்து, பாரதிய ஜனதா கட்சி முதல்முறையாக ஆட்சிக்கட்டிலில் அமருகிறது.

தொங்கு சட்டசபையை நோக்கி நகரும் தமிழகம்.. தவெக ஆட்சி அமைக்க யார் யார் ஆதரவு கொடுப்பார்கள்?தமிழக அரசியலின் 2026 தேர்தல் களம், பலரும் ஊகித்ததைப் போலவே ஒரு "தொங்கு சட்டசபை"யை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.

