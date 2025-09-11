வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (09:05 IST)

கதையெல்லாம் ரெடி… கேரக்டர்தான் இல்லை… எப்படி இருக்கு ரவி மோகனின் புதிய பட ப்ரோமோ!

கடந்த சில ஆண்டுகளாக ரவி மோகன் தன்னுடைய திரை வாழ்க்கையிலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் தேக்க நிலையை சந்தித்து வருகிறார். இதன் காரணமாக அவர் ‘பராசக்தி’ படத்தில் வில்லனாக நடிக்கிறார். இந்நிலையில் புதிதாக தயாரிப்பு நிறுவனத்தைத் தொடங்கியுள்ள நடிகர் ரவி மோகன் தனது இயக்கம் மற்றும் தயாரிப்பில் யோகி பாபுவை வைத்து “AN ORDINARY MAN” என்ற படத்தை உருவாக்கவுள்ளார்.

இந்த படத்தின் முதல் லுக் போஸ்டர் இணையத்தில் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்துள்ளது. ஒரு பிரம்மாண்டமான வெளிநாட்டு நகரத்தில் யோகி பாபு கையில் பாய், தலையணை என மிரட்சியோடு பார்ப்பது போன்று போஸ்டர் வடிவமைக்கபப்ட்டுள்ளது.

இந்த படத்தின் அறிமுக வீடியோ நேற்று ரவியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வெளியானது. அதில் ரவி மற்றும் யோகி பாபு ஆகிய இருவரும்  நடித்திருந்தனர். யோகி பாபுவுக்காக கதை ஒன்றை எழுதியுள்ளதாக சொல்லும் ரவி ஆனால் கதாபாத்திரம் மட்டும் இன்னும் அமையவில்லை என சொல்ல வெவ்வேறு கெட்டப்களில் யோகி பாபு தோன்ற எதுவும் ரவிக்குப் பிடிக்கவில்லை. கடைசியில் அவர் லுங்கி மற்றும் பணியனில் தோன்ற அந்த கெட்டப்பால் கவரப்பட்டு திரைக்கதையை எழுதத் தொடங்குவது போல நகைச்சுவையாக ப்ரோமோ உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

லைகா நிறுவனத்தின் நிதி நெருக்கடி: விஜய் மகன் சஞ்சய் படம் முடங்கியதா?

லைகா நிறுவனத்தின் நிதி நெருக்கடி: விஜய் மகன் சஞ்சய் படம் முடங்கியதா?சினிமா உலகில் மிகப் பெரிய தயாரிப்பு நிறுவனமான லைகா புரொடக்‌ஷன்ஸ், தற்போது நிதி நெருக்கடியில் சிக்கி தவிப்பதாகவும், இதன் காரணமாக, நடிகர் விஜய்யின் மகன் சஞ்சய் இயக்கவிருக்கும் திரைப்படம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுவது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிவகார்த்திகேயன் - வெங்கட்பிரபு படம்.. தயாரிப்பு தரப்பு திடீரென போட்ட நிபந்தனை.. டிராப் ஆகுமா?

சிவகார்த்திகேயன் - வெங்கட்பிரபு படம்.. தயாரிப்பு தரப்பு திடீரென போட்ட நிபந்தனை.. டிராப் ஆகுமா?நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், இயக்குநர் வெங்கட்பிரபு கூட்டணியில் உருவாகவிருந்த படம், தயாரிப்பு தரப்பில் ஏற்பட்ட தயக்கத்தால் தள்ளிப்போவதாக தெரிகிறது.

சிம்புவின் 49-வது படம்: வெற்றிமாறன் வருகையும், குழப்பங்களும்

சிம்புவின் 49-வது படம்: வெற்றிமாறன் வருகையும், குழப்பங்களும்நடிகர் சிம்பு, தனது 49, 50, மற்றும் 51-வது படங்களுக்கு மூன்று வெவ்வேறு இயக்குநர்களுடன் பணிபுரிவதாக அறிவித்திருந்தார். திடீரென, இயக்குநர் வெற்றிமாறன் சிம்புவின் 49-வது படத்தை இயக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி, ரசிகர்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மழலை சிரிப்பில் அள்ளும் அழகில் கீர்த்தி சுரேஷ் போட்டோஷூட்!

மழலை சிரிப்பில் அள்ளும் அழகில் கீர்த்தி சுரேஷ் போட்டோஷூட்!கீர்த்தி சுரேஷ் மலையாள முன்னணி தயாரிப்பாளரான சுரேஷின் மகள். இவர் குழந்தை நட்சத்திரமாக மலையாள சினிமாவில் பல படங்களில் நடித்துள்ளனர். வளர்ந்த பின்னர் கதாநாயகியாகவும் நடிக்கத் தொடங்கினார். தமிழில் அவரின் முதல் படம் ஏ எல் விஜய் இயக்கிய ‘இது என்ன மாயம்’ திரைப்படம்தான். அதன் பின்னர் வெளியான ரஜினி முருகன் படம் அவரை முன்னணி நடிகையாக்கியது.

வித்தியாசமான உடையில் ஆண்ட்ரியாவின் க்யூட் போட்டோஷூட்!

வித்தியாசமான உடையில் ஆண்ட்ரியாவின் க்யூட் போட்டோஷூட்!தமிழ் சினிமாவில் பன்முகத்திறமை கொண்ட கலைஞர்களில் ஆண்ட்ரியாவும் ஒருவர். பாடல் இசை மற்றும் நடிப்பு என 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செயல்பட்டு வருகிறார். சமீபத்தில் அவர் பாடிய ஊ சொல்றியா மாமா பாடல் இந்திய அளவில் ஹிட் ஆனது.

