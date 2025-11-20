வியாழன், 20 நவம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 20 நவம்பர் 2025 (08:06 IST)

எனக்கெதிராக போர் நடந்தால் போராட வேண்டும்… வருங்கால கணவர் குறித்து ராஷ்மிகா விருப்பம்!

தெலுங்கு சினிமாவின் இளம் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகராக உருவாகி வருகிறார் விஜய் தேவரகொண்டா. அவர் நடித்த அர்ஜுன் ரெட்டி உள்ளிட்ட படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை ஈட்ட, பேன் இந்தியா படமான லைகரில் நடிக்த்தார். ஆனால் அந்த படம் மிகப்பெரிய தோல்வியைத் தழுவியது. அதன் பின்னர் கம்பேக் கொடுக்க முடியாமல் திணறி வருகிறார்.

அதே போல கன்னட சினிமாவில் தன்னுடையத் திரை வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய ராஷ்மிகா மந்தனா இன்று இந்தியா முழுவதும் அறியப்பட்ட நடிகையாக ‘நேஷனல் க்ரஷாக’ உள்ளார். இருவரும் கீதகோவிந்தம் உள்ளிட்ட படங்களில் இணைந்து நடித்தபோது இருவருக்கும் இடையே காதல் மலர்ந்ததாக சொல்லப்பட்டது. இருவரும் அவ்வப்போது ஒன்றாக வலம் வந்து கொண்டிருந்தனர். சமீபத்தில் அவர்கள் இருவருக்கும் ரகசியமாக நிச்சயதார்த்தம் நடந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

ஆனால் இதுவரை வெளிப்படையாக அவர்கல் இருவரும் தங்கள் காதலை அறிவிக்கவில்லை. இந்நிலையில் ராஷ்மிகா தன்னுடைய வருங்கால கணவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்துப் பேசியுள்ளார். அதில் “எனக்குக் கணவராக வருபவர் என்னைப் பற்றிய எல்லாவற்றையும் என் பக்கத்தில் இருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.  சூழ்நிலைகளை புரிந்துகொள்ளும் ஒருவராக இருக்க வேண்டும். நாளைக்கு எனக்கு எதிராக ஒரு போர் நடந்தால் எனக்காகப் போராடுபவராக இருக்க வேண்டும்’ எனக் கூறியுள்ளார். 

‘வாரணாசி’க்கு டஃப் கொடுத்த நம்மூர் ஹீரோக்கள்! முரட்டுக்காளை ரஜினியை மறந்துட்டீங்களா?

‘வாரணாசி’க்கு டஃப் கொடுத்த நம்மூர் ஹீரோக்கள்! முரட்டுக்காளை ரஜினியை மறந்துட்டீங்களா?தெலுங்கில் ராஜமௌலி இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக தயாராகியிருக்கிறது வாரணாசி. இந்தப் படத்தில் மகேஷ் பாபு ருத்ரன் என்ற கேரக்டரில் நடித்துள்ளார்.

அடுத்த விஜய்சேதுபதி இவர்தான்.. அந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் இவரா? இதோ சூப்பரான அப்டேட்

அடுத்த விஜய்சேதுபதி இவர்தான்.. அந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் இவரா? இதோ சூப்பரான அப்டேட்தமிழ் சினிமாவில் ஒரு முன்னணி நட்சத்திரமாக திகழ்பவர் நடிகர் விஜய்சேதுபதி. ஆரம்பத்தில் சின்ன சின்ன வேடங்களில் நடித்து பிறகு வில்லனாக சுந்தரபாண்டியன் படத்தில் நடித்தார்.

அஜித் படத்தில் எனக்கு இருந்த ஒரே வருத்தம்.. ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு ஃபீல் பண்ணும் நடிகை

அஜித் படத்தில் எனக்கு இருந்த ஒரே வருத்தம்.. ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு ஃபீல் பண்ணும் நடிகைதமிழ் சினிமாவில் நம்பர் ஒன் நடிகராக இருக்கும் அஜித் படத்தில் தனக்கு ஏற்பட்ட வருத்தத்தை நீண்ட வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு நடிகை பகிர்ந்திருக்கிறார்.

நடிகர் பிரேம்ஜி அமரனுக்கு பெண் குழந்தை.. குவியும் திரையுலகினர்களின் வாழ்த்து..!

நடிகர் பிரேம்ஜி அமரனுக்கு பெண் குழந்தை.. குவியும் திரையுலகினர்களின் வாழ்த்து..!நடிகர் பிரேம்ஜி அமரனுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனையடுத்து அவருக்கு திரைப்பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்தக் கருமத்தை ஏன் பாக்குறீங்க? பிக்பாஸ் குறித்த கேள்விக்கு கடுப்பான மன்சூர்அலிகான்

அந்தக் கருமத்தை ஏன் பாக்குறீங்க? பிக்பாஸ் குறித்த கேள்விக்கு கடுப்பான மன்சூர்அலிகான்எதையும் வெளிப்படையாக பேசக் கூடியவர் நடிகர் மன்சூர் அலிகான். அதுவும் சமுதாயத்தில் எங்கேயாவது எப்போதாவது அநீதி நடந்தாலும் அதை தைரியமாக தட்டி கேட்பவரும் மன்சூர் அலிகான்.

