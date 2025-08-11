திங்கள், 11 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 11 ஆகஸ்ட் 2025 (09:19 IST)

என்னைட் ட்ரோல் செய்யப் பணம் கொடுக்கப்படுகிறது…’நேஷனல் க்ரஷ்’ ராஷ்மிகா வேதனை!

கன்னட சினிமாவில் தனது நடிப்பு வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய ராஷ்மிகா தற்போது பேன் இந்தியா நடிகையாக உயர்ந்து கலக்கி வருகிறார். அடுத்தடுத்து பன்மொழிப் படங்களில் நடித்து ஹிட் கொடுத்து முன்னணி நடிகையாக மாறியுள்ள அவரை ரசிகர்கள் செல்லமாக நேஷனல் க்ரஷ் என அழைத்து வருகின்றனர். பாலிவுட்டில் அவர் நடித்த அனிமல் உள்ளிட்ட படங்கள் பெருவெற்றி பெற்றன.

தற்போது அவர் கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களையும் தேர்வு செய்து நடிக்கத் தொடங்கியுள்ளார். அந்த வகையில் இன்று இந்திய அளவில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகையாக ராஷ்மிகா இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. ஆனால் அவர் தற்போது கன்னட திரையுலகை மதிக்காமல், அவமரியாதை செய்வதாக அவர் மீதுக் குற்றச்சாட்டும் உள்ளது.

இந்நிலையில் சமீபத்தையப் பேட்டி ஒன்றில் ராஷ்மிகா தெரிவித்துள்ள விஷயம் கவனம் ஈர்த்துள்ளது. அதில் “எனக்கு எதிராக சமூகவலைதளங்களில் ட்ரோல்கள் பரப்பப்பட பணம் செலவிடப்படுகிறது. என்னை வளரவிடாமல் தடுக்கப் பார்க்கிறார்கள். இது எனக்கு வருத்தத்தை அளிக்கிறது. என் மீது அன்பாக இல்லாவிட்டாலும், அமைதியாக இருங்கள்.  அதுவே எனக்குப் போதும்” எனக் கூறியுள்ளார்.

“சீறினாள் சின்மயி, கொதித்தாள் சின்மயி”.. நீங்க நினைச்சபடியே டைட்டில் போட்டுட்டிங்க: சின்மயி ஆதங்கம்..!

“சீறினாள் சின்மயி, கொதித்தாள் சின்மயி”.. நீங்க நினைச்சபடியே டைட்டில் போட்டுட்டிங்க: சின்மயி ஆதங்கம்..!பாடகி சின்மயி நேற்று காலை ஒரு மருத்துவமனையில் மார்பக பராமரிப்பு மையத்தின் தொடக்க விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டார். இந்த நிகழ்வில் மார்பக புற்றுநோயிலிருந்து மீண்ட பெண்களின் அனுபவங்களையும், பெண்கள் மார்பக புற்றுநோயை முன்கூட்டியே கண்டறிவதன் அவசியம் பற்றியும் அவர் பேசினார். மேலும், பார்வையாளர்களுக்காக பாடல்களும் பாடினார்.

சன் டிவியின் டாப் குக்கு டூப் குக்கு.. போட்டியாளர்கள் யார்? ஷிவாங்கி தொகுப்பாளரா?

சன் டிவியின் டாப் குக்கு டூப் குக்கு.. போட்டியாளர்கள் யார்? ஷிவாங்கி தொகுப்பாளரா?சமையல் நிகழ்ச்சிகளில் ரசிகர்களின் பெரும் வரவேற்பை பெற்ற 'டாப் குக்கு டூப் குக்கு' நிகழ்ச்சியின் 2வது சீசன், புதிய போட்டியாளர்களுடன் ஆகஸ்ட் 17-ம் தேதி முதல் ஒளிபரப்பாக உள்ளது. 'குக் வித் கோமாளி' பாணியில், ஒரு தேர்ந்த சமையல் கலைஞருடன், சமையல் அறியாத ஒரு பிரபலம் இணையும் இந்த நிகழ்ச்சி, அதன் வித்தியாசமான அணுகுமுறையால் முதல் சீசனிலேயே வெற்றி பெற்றது.

சின்னத்திரை நடிகர் சங்கம்.. தலைவர் பதவிக்கு வெற்றி பெற்றவர் யார்?

சின்னத்திரை நடிகர் சங்கம்.. தலைவர் பதவிக்கு வெற்றி பெற்றவர் யார்?சின்னத்திரை நடிக்ர் சங்க தேர்தல் நேற்று நடைபெற்ற நிலையில் , அதன் முடிவுகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. இந்தத் தேர்தலில் தலைவராக பரத் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

அபூர்வ ராகங்கள் முதல் கூலி வரை.. ரஜினியின் அனைத்து படங்களையும் வெளியிட்ட சென்னை தியேட்டர்..!

அபூர்வ ராகங்கள் முதல் கூலி வரை.. ரஜினியின் அனைத்து படங்களையும் வெளியிட்ட சென்னை தியேட்டர்..!சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் சினிமா பயணத்தின் முதல் திரைப்படமான 'அபூர்வ ராகங்கள்' முதல் அவரது 50-வது ஆண்டை குறிக்கும் 'கூலி' திரைப்படம் வரை, சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள கிருஷ்ணவேணி சினிமாஸ் திரையரங்கம் தொடர்ந்து திரையிட்டு வருகிறது என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

படுபயங்கர க்ளாமர்.. க்யாரா அத்வானியின் பிகினி சீன் நீக்கம்!? - அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

படுபயங்கர க்ளாமர்.. க்யாரா அத்வானியின் பிகினி சீன் நீக்கம்!? - அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!ஹ்ரித்திக் ரோஷன் நடித்து வெளியாக உள்ள வார் 2 படத்தில் சில க்ளாமர் காட்சிகள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com