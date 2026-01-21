புதன், 21 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 21 ஜனவரி 2026 (13:22 IST)

சொன்ன கதை வேற.. எடுத்தது வேற!.. சிக்கந்தர் படம் பற்றி ராஷ்மிகா மந்தனா தகவல்...

rashmika
தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாக இருப்பவர் ராஷ்மிகா மந்தனா. அங்குள்ள இளம் நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்தவர் தமிழில் சுல்தான், வாரிசு ஆகிய படங்களில் நடித்திருக்கிறார். விஜயின் தீவிர ரசிகை இவர். கடந்த சில வருடங்களாகவே பாலிவுட் படங்களிலும் நடிக்க துவங்கிவிட்டார்.

அதிலும் அவர் நடித்த அனிமல் திரைப்படம் ஆயிரம் கோடி வசூலை பெற்றது. அதேபோல் அல்லு அர்ஜுனுடன் இணைந்து நடித்த புஷ்பா 2 திரைப்படமும் 1800 கோடி வசூலை பெற்றது. அதாவது, ராஷ்மிகா நடிக்கும் படங்கள் தொடர்ந்து ஆயிரம் கோடி வசூலை பெற்று வருகிறது.

ஒருபக்கம் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சல்மான்கான் நடித்த சிக்கந்தர் படத்திலும் ராஷ்மிகா நடித்திருந்தார். இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் தோல்வி அடைந்தது. இந்த படம் பற்றி ஏற்கனவே ஊடகங்களில் பேசிய முருகதாஸ் ‘சல்மான்கான் இரவில் மட்டுமே படபிடிப்புக்கு வருவார்.. எனவே நான் எழுதிய கதையை இயக்க முடியவில்லை.. இந்த பட தோல்விக்கு அவர்தான் காரணம்’ என சொல்லியிருந்தார்.

இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய ராஷ்மிகா மந்தனா ‘ஆரம்பத்தில் முருகதாஸ் சார் சிக்கந்தர் கதையை என்னிடம் சொன்னபோது அது வேறாக இருந்தது.. ஆனால் படமாக எடுத்த போது அது வேறாக மாறியிருந்தது.. இதுபோன்ற விஷயங்கள் சினிமாவில் பொதுவக நடக்கும்.. ரிலீஸ் தேதிக்கு ஏற்ப மாற்றங்களும், திருத்தங்களும் நடக்கும்.. அது சிக்கந்தரில் நடந்தது’ என சொல்லியிருக்கிறார்.

மூன்று குரங்குகள் கதை தெரியுமா? நயன்தாராவுடன் நட்பான பகையாளிகள்

மூன்று குரங்குகள் கதை தெரியுமா? நயன்தாராவுடன் நட்பான பகையாளிகள்தமிழ் சினிமாவில் கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரு உச்ச நடிகையாக இருந்து வருபவர் நடிகை நயன்தாரா.

புது டிரெண்டை உருவாக்கிய ஜீவா! இனிமே பாருங்க.. இளவரசு சொன்ன புது தகவல்

புது டிரெண்டை உருவாக்கிய ஜீவா! இனிமே பாருங்க.. இளவரசு சொன்ன புது தகவல்இப்போது டாக் ஆஃப் தி டவுன்னாக இருப்பவர் நடிகர் சிவா மனசுல சக்தி படத்தில் ஒரு காமெடியான கேரக்டரில் நடித்திருப்பார்.

நடுவானில் சந்தித்த திரை நட்சத்திரமும் கிரிக்கெட் நட்சத்திரமும்.. வைரல் புகைப்படம்..!

நடுவானில் சந்தித்த திரை நட்சத்திரமும் கிரிக்கெட் நட்சத்திரமும்.. வைரல் புகைப்படம்..!திரைத்துறையையும் விளையாட்டு துறையையும் சேர்ந்த நட்சத்திரங்கள் சந்தித்துக்கொண்டால், அது எப்போதும் ரசிகர்களுக்கு ஒரு கொண்டாட்டமான செய்தியாகவே அமையும். அந்த வகையில், கோலிவுட் நட்சத்திரம் சூர்யா மற்றும் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் எஸ். பத்ரிநாத் ஆகியோர் விமான பயணத்தின்போது தற்செயலாக சந்தித்துக் கொண்ட புகைப்படம் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

5 நிமிடங்களில் விற்று தீர்ந்த மங்காத்தா டிக்கெட்.. மறுரிலீஸில் வசூல் சாதனை..!

5 நிமிடங்களில் விற்று தீர்ந்த மங்காத்தா டிக்கெட்.. மறுரிலீஸில் வசூல் சாதனை..!அஜித் குமாரின் திரைப்பயணத்தில் மிக முக்கியமான மைல்கல்லான 'மங்காத்தா' வரும் ஜனவரி 23-ஆம் தேதி மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. 2011-இல் வெளியான இந்தப் படம், அஜித்தின் 50-ஆவது படமாகவும், 'விநாயக் மகாதேவ்' என்ற அந்த நெகட்டிவ் கதாபாத்திரத்திற்காகவும் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்ட ஒரு கல்ட் கிளாசிக் ஆகும். தற்போது 2026-இல் 4K தரத்தில் வெளியாகும் இந்த படத்திற்கு தமிழகம் முழுவதும் வரலாறு காணாத வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

பராசக்தி வசூலை வெளியிட்ட தயாரிப்பாளர்!... வச்சி செய்யும் விஜய் ஃபேன்ஸ்!...

பராசக்தி வசூலை வெளியிட்ட தயாரிப்பாளர்!... வச்சி செய்யும் விஜய் ஃபேன்ஸ்!...கடந்த பல வருடங்களாகவே விஜய் படத்தோடு வேறு நடிகரின் படம் போட்டியிட்டால் விஜய் ரசிகர்கள் அந்த படத்தை ட்ரோல் செய்வது தொடர்கதையாகி விட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com